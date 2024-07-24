Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о своём намерении переизбраться на второй срок. Его слова приводит агентство Reuters.

«Как канцлер, я буду вновь баллотироваться, чтобы снова занять этот пост», - рассказал политик.

Шольц добавил, что возглавляемая им Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) решительно настроена на победу на выборах в 2025 году.

Ранее канцлер Германии заявил, что размещение на территории страны дальнобойных ракет США послужит сдерживающим фактором и не вызовет эскалации напряжённости в отношениях с Россией.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).