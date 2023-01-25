Канцлер Олаф Шольц своеобразно ответил Вашингтону на подрыв Северных потоков, которые заставили Германию в несколько раз увеличить закупки газа в США.
"После того как США разрушили "Северный поток", поставляющего дешевый газ в Германию, немецкий канцлер Олаф Шольц принял "ответные меры". Он уступил требованиям Вашингтона и решил отправить Украине танки Leopard. Тем самым немецкий лидер попросил своих жителей меньше принимать горячий душ", - написал журналист Gray Zone.
Службу не покидать, приказы исполнять, алкоголь не пить: Зеленский закручивает гайки на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности военных.
Американский журналист предположил, зачем США убедили Германию поставлять танки в зону спецоперации
Обозреватель Gray Zone считает, что причина мощного дипломатического натиска на Германию со стороны США совсем не в том, чтобы обеспечить наступление ВСУ.
Пригожин попросил Володина доработать закон "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных"
Предприниматель Евгений Пригожин направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой доработать статью 280 УК РФ, добавив в нее пункт, запрещающий публичную критику участников СВО, защищающих интересы своего государства.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.