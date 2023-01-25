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  • Опубликована сегодня в 6:38

В США отметили мягкотелость канцлера Шольца в вопросе поставок танков Украине

Канцлер Олаф Шольц своеобразно ответил Вашингтону на подрыв Северных потоков, которые заставили Германию в несколько раз увеличить закупки газа в США.

"После того как США разрушили "Северный поток", поставляющего дешевый газ в Германию, немецкий канцлер Олаф Шольц принял "ответные меры". Он уступил требованиям Вашингтона и решил отправить Украине танки Leopard. Тем самым немецкий лидер попросил своих жителей меньше принимать горячий душ", - написал журналист Gray Zone.

Мир

Службу не покидать, приказы исполнять, алкоголь не пить: Зеленский закручивает гайки на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности военных.

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Американский журналист предположил, зачем США убедили Германию поставлять танки в зону спецоперации

Обозреватель Gray Zone считает, что причина мощного дипломатического натиска на Германию со стороны США совсем не в том, чтобы обеспечить наступление ВСУ.

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Общество

Пригожин попросил Володина доработать закон

Пригожин попросил Володина доработать закон "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных"

Предприниматель Евгений Пригожин направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой доработать статью 280 УК РФ, добавив в нее пункт, запрещающий публичную критику участников СВО, защищающих интересы своего государства.

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Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего

Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"

Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.

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Новости