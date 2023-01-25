Канцлер Олаф Шольц своеобразно ответил Вашингтону на подрыв Северных потоков, которые заставили Германию в несколько раз увеличить закупки газа в США.

"После того как США разрушили "Северный поток", поставляющего дешевый газ в Германию, немецкий канцлер Олаф Шольц принял "ответные меры". Он уступил требованиям Вашингтона и решил отправить Украине танки Leopard. Тем самым немецкий лидер попросил своих жителей меньше принимать горячий душ", - написал журналист Gray Zone.