Шоколад стал тяжелее, конфет больше нормы: чем удивил губернаторский подарок в этом году

Юные жители Приморья уже начали получать традиционные новогодние сладкие подарки от губернатора. Как сообщает PrimaMedia, в этом году набор вновь оказался немного щедрее первоначального технического задания, а главным сюрпризом стала увеличенная плитка тёмного шоколада с морской капустой.

Упаковка и символика подарка

В этом году подарок оформлен в насыщенно-красной коробке с ручкой в виде подковы — напоминанием о символе наступающего года. На упаковке изображена панорама Владивостока, а также зайчик, белочка, медведь и снеговик. С другой стороны — дети, Дед Мороз и Снегурочка, а также традиционное поздравление губернатора с пожеланиями счастья, удачи и радостных моментов.

Дизайн коробки, как и прежде, ориентирован на праздничное настроение и региональную символику.

Что внутри: конфеты и шоколад

Состав подарка в целом остался привычным. Наполнение меняется незначительно — варьируются виды конфет и их количество, при этом общий вес стабильно составляет около 650 граммов. Согласно техническому заданию, в коробке должно было быть не менее 42 конфет, однако фактически их оказалось 44.

Основную часть набора составляют помадные конфеты — их положили 27 вместо заявленных 25. В подарок вошли "Цап-Царап", "Шамора", "Васильковые тайны", "Черёмуховая свежесть", "Хасаночка" и "Ливадия".

Карамель, желе и вафли

На втором месте по количеству — карамель. В коробке ровно 10 карамелек: "Весёлые дольки", сливовые и клубничные. Также в наборе есть по одной конфете на основе жиров ("Гном-озорник") и с пралине ("Мышки-норушки"), две вафельные — "Ананасная" и "Кот Скороход", а также три желейные "Фестивальные" на агар-агаре.

Таким образом, общее количество сладостей полностью соответствует прошлогоднему уровню, несмотря на превышение минимальных требований ТЗ.

Шоколад с морской капустой

Отдельного внимания заслуживает плитка тёмного шоколада с морской капустой. В этом году её вес увеличен до 100 граммов — против 65 граммов годом ранее. Шоколад изготовлен 29 ноября, а сам подарок сформирован и упакован 1 декабря. Срок годности набора составляет два месяца.

Кому достанутся подарки

Губернаторские сладкие наборы предназначены для дошкольников от трёх лет, учеников 1-4 классов, а также детей, находящихся в краевых учреждениях соцобслуживания и здравоохранения. В 2024 году "Приморский кондитер" подготовил 173 949 подарков, что немного меньше, чем в отдельные предыдущие годы.