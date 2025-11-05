Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© pexels.com by Users on Pexels is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:14

Шоколад с вкусом моря: в Приморье готовят новогодние подарки для тысяч детей

Правительство Приморья выделило семьдесят два миллиона на сладкие подарки детям

Правительство Приморья объявило о новой закупке сладких новогодних подарков для детей. В 2025 году на праздничные наборы из краевого бюджета направлено свыше 72 миллионов рублей - на два миллиона больше, чем годом ранее. Эти подарки традиционно получают дети из детских садов, младших классов школ и социальных учреждений региона.

Подарки от губернатора

Каждый набор будет передан от имени губернатора Приморского края. В техническом задании для подрядчика, который будет выбран по итогам закупки, указано, что все сладости должны быть упакованы в красочную коробку с новогодним оформлением и поздравлением от главы региона.

Планируется, что праздничные коробки поступят в детские сады, школы и социальные центры по всему краю. Получить их смогут малыши с трёх лет, школьники младших классов, а также воспитанники детских домов и реабилитационных учреждений.

Дальневосточный акцент в составе

Главной особенностью набора в этом году станет шоколадка весом 100 граммов, изготовленная с добавлением ламинарии, морской соли или морской капусты - ингредиентов, традиционно связанных с Дальним Востоком. Для сравнения: в прошлом году вес шоколадки составлял 65 граммов.

Кроме того, в состав набора войдут 43 кондитерских изделия, включая:

  • 26 помадных конфет шести разных видов;

  • одну пралинную конфету;

  • одну на жировой основе;

  • две вафельные;

  • три конфеты на основе агар-агара (без шоколада);

  • семь карамелек и три леденца.

Такой набор, по замыслу организаторов, сочетает классические вкусы и региональные мотивы, отражая кулинарные особенности Приморья.

Праздник для тысяч детей

Традиция вручать сладкие подарки от губернатора сохраняется в Приморском крае уже много лет. Её цель — создать атмосферу праздника для всех детей, включая тех, кто встречает Новый год в социальных учреждениях.

С каждым годом подарки становятся разнообразнее, а бюджет — больше. Региональные власти отмечают, что закупка направлена не только на поддержку праздничного настроения, но и на развитие местного производства — часть кондитерских изделий будет поставлена предприятиями Дальнего Востока.

"Главное, чтобы каждый ребёнок почувствовал внимание и заботу. Новый год — это время, когда даже небольшие знаки внимания приносят радость", — подчеркнули в правительстве края.

Благодаря новой закупке сладкие подарки получат десятки тысяч детей по всему Приморью, и в каждом из них будет частичка дальневосточного вкуса и тепла.

