Запретный город
Запретный город
© www.flickr.com by Boris van Hoytema is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 8:41

Шокирующий рост туристов в Китай: как безвизовый режим стал настоящим туризмом прорывом

Безвизовый режим с Китаем стимулирует рост туристических поездок — сообщает эксперт

Туристический поток из России в Китай в последнее время демонстрирует впечатляющий рост, что стало настоящим сюрпризом для экспертов. В третьем квартале текущего года граждане России совершили 383 тысячи туристических поездок в Китай. Это не только на 13% больше по сравнению с предыдущим кварталом, но и на 25% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Причем, такой результат стал максимальным за последние 13 лет.

Безвизовый режим как ключевая причина роста потока туристов

Основной фактор, объясняющий столь значительный рост числа поездок, – это введение безвизового режима для граждан России. С 15 сентября 2024 года Китай начал пробный период безвизового въезда для россиян, что открыло новые возможности для путешествий и значительно упростило процесс посещения страны. Это решение стало настоящим прорывом для туристической отрасли, а также способствовало росту интереса к китайской культуре и достопримечательностям.

Сравнение с показателями прошлых лет

Для лучшего понимания масштаба события стоит вспомнить, что последние такие рекорды фиксировались еще в 2012 году. В третьем квартале того года было зафиксировано 407,6 тысячи поездок, что на тот момент считалось пиком туристического интереса. Сегодняшний результат, хоть и немного уступает по количеству, тем не менее, значительно выше предыдущих лет, что свидетельствует о стабильно растущем интересе россиян к Китаю.

Что привлекает россиян в Китай?

Безвизовый режим – это не единственный фактор, способствующий росту туристического потока. Китай продолжает оставаться одной из самых интересных и разнообразных стран для путешествий. Экзотические города, уникальная природа, исторические памятники и кухня привлекают туристов со всего мира, включая Россию. Однако для россиян безвизовый въезд стал важным шагом к удобству путешествий, что повлияло на их решение выбирать Китай в качестве направления для отпуска.

Прогнозы и перспективы туристического потока

С учетом положительной динамики и увеличивающегося числа туристов можно ожидать, что в будущем этот тренд продолжится. Особенно если Китай продолжит расширять возможности для россиян и улучшать инфраструктуру для иностранных путешественников. Прогнозы на следующие годы также звучат оптимистично: учитывая улучшение политической и экономической ситуации, можно ожидать, что Китай и дальше будет привлекать россиян, укрепляя свое положение на туристическом рынке.

Таким образом, увеличение туристического потока из России в Китай – это не просто результат удачного совпадения, но и закономерный эффект от стратегических решений в области туризма и международных отношений. Безвизовый въезд стал важной вехой, которая позволит странам укрепить свои культурные и экономические связи, а россиянам даст шанс открыть для себя новые горизонты.

