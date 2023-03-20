Пригожин призвал Шойгу принять меры для предотвращения отсечения ЧВК "Вагнер" от ВС РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин направил письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором предупредил главу военного ведомства о планах ВСУ в отношении Бахмута (Артемовска).

Сейчас "музыканты" контролируют около 70% населенного пункта, рассказал Пригожин. Он подчеркнул, что бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают наступление, чтобы полностью освободить территорию.

При этом поступила информация о намерениях украинской стороны. По словам Пригожина, ВСУ планируют начать широкомасштабное наступление в конце марта — начале апреля. Армия Украины хочет нанести рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ. Текст письма к Шойгу приводит пресс-служба компании "Конкорд".

"Прошу Вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для СВО. Замысел противника и предложение по противодействию в закрытом приложении", — подчеркнул основатель частной военной компании в обращении к главе Минобороны РФ.

Евгений Пригожин ранее объяснил, почему ВСУ цепляются за Бахмут (Артемовск). Основатель ЧВК "Вагнер" рассказал, что более накаленной точки, чем этот город, в мире нет.