Шойгу сообщил, отреагировал ли Киев на предложения Путина об урегулировании

От Украины не поступало никакой реакции на условия урегулирования конфликта, которые были ранее озвучены президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время общения с журналистами.
"С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", — заявил бывший министр обороны.
Кроме того, он добавил, что на данный момент нет смысла говорить о каких-либо форматах в духе Женевской конференции по Украине и так называемой формуле мира Владимира Зеленского и им подобных.
Шойгу уточнил, что проведение переговоров без "главного переговорщика" выглядит не очень понятно.
Ранее Путин во время встречи с руководством МИД России озвучил условия для возможных дальнейших переговоров по украинскому конфликту: вывод всех украинских войск с новых российских регионов, отмена санкций против РФ, нейтральный статус Украины и другие.
Фото: kremlin.ru/Администрация президента России
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