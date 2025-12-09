Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
© kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Россия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:07

Шойгу в Ханое: нынешние показатели торговли — лишь отправная точка большого экономического курса

Шойгу заявил о росте потенциала экономического сотрудничества с Вьетнамом — ТАСС

Экономический диалог между Россией и Вьетнамом получает новое развитие — об этом сообщает ТАСС. Переговоры в Ханое демонстрируют, что существующие показатели двусторонней торговли уже перестали отражать реальный потенциал сотрудничества, и стороны готовы расширять его по ключевым направлениям.

Рост взаимной торговли

Российская делегация прибыла в Ханой для обсуждения перспектив экономического взаимодействия. В её составе — представители различных ведомств, что подчёркивает масштаб и серьёзность предстоящих решений. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу напомнил, что товарооборот между странами в 2024 году вырос более чем на 20%, и этот прирост рассматривается как показатель устойчивого движения вперёд.

В беседе с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем российская сторона подчеркнула, что нынешние результаты — лишь отправная точка. Шойгу отметил, что структура торговли и динамика обмена позволяют говорить о долгосрочном росте, если поддерживать комплексный подход и расширять рабочие механизмы сотрудничества.

Приоритетные направления сотрудничества

Акцент двусторонних обсуждений сделан на энергетике и сельском хозяйстве — сферах, где Россия и Вьетнам уже имеют значительный опыт взаимодействия. Сергей Шойгу подчеркнул, что перспективы в этих областях связаны не только с традиционными проектами, но и с развитием атомной энергетики, которая рассматривается как стратегическое направление.

"Конечно, если говорить о планах, они предполагают гораздо более высокий рост товарооборота и развитие новых проектов в разных сферах. Это, безусловно, энергетика, в том числе атомная, сельское хозяйство, продовольствие", — указал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.

Российская делегация рассчитывает, что нынешние переговоры станут основой для продвижения новых инициатив. По словам Шойгу, участие профильных министерств создаёт условия для формирования комплексных решений, которые позволят укрепить позиции обеих стран в приоритетных секторах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оборот предприятий общепита Кубани увеличился на 14% в 2025 году — Контур.Фокус сегодня в 14:49
Оборот растёт, а ликвидации сокращаются: что стоит за позитивной динамикой рынка общепита в Краснодаре

Количество ликвидаций предприятий общепита в Краснодарском крае сократилось на 20%. Как изменилась ситуация с открытием новых заведений в 2025 году?

Читать полностью » Краснодарский край составляет 45% спроса на игристые вина в ЮФО сегодня в 14:30
Игристое вино как тренд: почему Краснодар опережает другие регионы и как это влияет на рынок

Спрос на игристые вина в Краснодарском крае значительно опережает другие регионы ЮФО. Как изменяется рынок в 2025 году и что выбирают россияне на Новый год?

Читать полностью » Раннее бронирование стало популярной практикой в Крыму — эксперт Возная сегодня в 14:07
Крымская революция в туризме: почему раннее бронирование стало ключом к экономии и стабильности

Как культура раннего бронирования помогает крымским туристам сэкономить и планировать отдых? Светлана Возная рассказала о выгодах для туристов и местных жителей.

Читать полностью » Импорт яблок в Краснодарский край сократился на 77,5% — Россельхознадзор сегодня в 12:04
Экспорт яблок из Краснодарского края бьет рекорды: почему импорт упал на 77%

Импорт яблок в Краснодарский край сократился на 77,5%. В то же время экспорт продукции вырос. Что стоит за этими изменениями на рынке фруктов?

Читать полностью » Ожидаются дожди и похолодание в Краснодаре с 9 по 11 декабря — Фобос сегодня в 11:48
Краснодар в плену черноморской депрессии: вот какая погода ожидает регион

В Краснодаре 9 декабря осадки не ожидаются, но температура останется в пределах 6-8 °С. В конце недели ожидается похолодание и усиление дождей.

Читать полностью » Исследования МГИ РАН зафиксировали аномальное пересыхание рек в Крыму сегодня в 11:39
Невиданное явление в Крыму: реки не опресняют море — что стоит за этим изменением

Устья рек Чёрная, Бельбек и Кача в Крыму: влияние засухи и ливней на опреснение прибрежной зоны. Что происходит с водным балансом региона?

Читать полностью » За неделю мошенники обманули 40 крымчан на 9 млн рублей — МВД Крыма сегодня в 11:31
Мошенники на связи: схема с ДТП и попавшим в беду родственником привела к рекордным потерям

В Крыму за неделю мошенники обманули 40 человек на сумму более 9 млн рублей. Как они действуют и почему люди продолжают попадаться на их уловки?

Читать полностью » Безработица в Крыму в 2025 году остаётся на уровне 2,1% — минтруда региона сегодня в 11:24
Заработные платы на высоте: в каких отраслях Крыма можно заработать больше 100 тысяч рублей

На рынке труда Крыма в 2025 году изменений не ожидается. Какие профессии наиболее востребованы, а какие отрасли обеспечивают высокие доходы? Ответы в материале.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Новый способ подбора оттенка губной помады показала визажист Матвеева
Красота и здоровье
Нельзя игнорировать проблемы с молочными зубами — стоматолог Першина
ДФО
Елочные базары во Владивостоке откроются уже 12 декабря — ДВ — РОСС
ДФО
Эксперт Алина Иванова предсказала судьбоносные повороты по друидской системе — ИА PrimaMedia
ДФО
Корабли ТОФ отработали сопровождение подводной цели — ДВ — РОСС
ДФО
Приморцы дебютировали с 23 наградами на Кубке России — Олег Докучаев
ДФО
В Арсеньеве запустили подъёмники горнолыжного комплекса — ИА PrimaMedia
ЮФО
Ростовская область стала лидером волонтёрства в России — Юрий Слюсарь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet