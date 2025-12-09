Шойгу в Ханое: нынешние показатели торговли — лишь отправная точка большого экономического курса

Экономический диалог между Россией и Вьетнамом получает новое развитие — об этом сообщает ТАСС. Переговоры в Ханое демонстрируют, что существующие показатели двусторонней торговли уже перестали отражать реальный потенциал сотрудничества, и стороны готовы расширять его по ключевым направлениям.

Рост взаимной торговли

Российская делегация прибыла в Ханой для обсуждения перспектив экономического взаимодействия. В её составе — представители различных ведомств, что подчёркивает масштаб и серьёзность предстоящих решений. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу напомнил, что товарооборот между странами в 2024 году вырос более чем на 20%, и этот прирост рассматривается как показатель устойчивого движения вперёд.

В беседе с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем российская сторона подчеркнула, что нынешние результаты — лишь отправная точка. Шойгу отметил, что структура торговли и динамика обмена позволяют говорить о долгосрочном росте, если поддерживать комплексный подход и расширять рабочие механизмы сотрудничества.

Приоритетные направления сотрудничества

Акцент двусторонних обсуждений сделан на энергетике и сельском хозяйстве — сферах, где Россия и Вьетнам уже имеют значительный опыт взаимодействия. Сергей Шойгу подчеркнул, что перспективы в этих областях связаны не только с традиционными проектами, но и с развитием атомной энергетики, которая рассматривается как стратегическое направление.

"Конечно, если говорить о планах, они предполагают гораздо более высокий рост товарооборота и развитие новых проектов в разных сферах. Это, безусловно, энергетика, в том числе атомная, сельское хозяйство, продовольствие", — указал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.

Российская делегация рассчитывает, что нынешние переговоры станут основой для продвижения новых инициатив. По словам Шойгу, участие профильных министерств создаёт условия для формирования комплексных решений, которые позволят укрепить позиции обеих стран в приоритетных секторах.