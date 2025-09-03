Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:36

Почему хранение в шкафу без подготовки губит обувь быстрее всего

Очистка, обработка и упаковка помогут сохранить обувь до следующего сезона

Когда летний сезон подходит к концу, важно правильно подготовить обувь к хранению. Если просто убрать босоножки или кроссовки в шкаф без предварительной обработки, к следующему году они могут потерять форму, покрыться трещинами или приобрести стойкий неприятный запах. Чтобы этого не произошло, нужно выполнить несколько простых шагов.

Очистка от грязи

Перед хранением обувь необходимо тщательно вымыть. Важно очистить не только поверхность, но и подошву, где часто остаются мелкие камни и грязь. Обувь из замши, велюра и других деликатных материалов лучше чистить специальной пеной и мягкой щеткой. После обработки пары должны полностью высохнуть при комнатной температуре. Ставить обувь на батарею категорически не рекомендуется — это приведёт к деформации.

Удаление запаха

Летом ноги потеют сильнее, поэтому внутри обуви может появиться неприятный запах. Чтобы он не закрепился, перед хранением стоит воспользоваться дезодорантом для обуви или постирать стельки отдельно. Это особенно актуально для кроссовок и спортивных моделей.

Проверка на повреждения

После просушки осмотрите пары на наличие дефектов. Лучше подклеить подошву, заменить набойки или починить трещины сразу, чем откладывать ремонт на весну. При необходимости обувь можно отдать в мастерскую.

Обработка поверхности

Натуральные материалы требуют дополнительной защиты. Для замши и нубука подойдёт водоотталкивающий спрей, а для кожи — крем (бесцветный или с пигментом). Такая обработка предотвращает пересыхание и трещины, а также сохраняет внешний вид.

Правильная упаковка

Чтобы обувь сохранила форму, внутрь нужно положить формодержатели или скомканную бумагу. Пары лучше складывать в тканевые мешки-пыльники и хранить в коробках подходящего размера. Коробки можно разместить в шкафу, под кроватью или сложить стопкой в укромном месте.

Итог

Чистка, устранение запаха, ремонт, обработка и аккуратная упаковка помогут сохранить туфли и кроссовки в отличном состоянии до следующего сезона. Тогда весной вы достанете обувь, готовую к носке, без дополнительных хлопот.

