Пахнет не обувь, а бактерии: вот как с ними справиться навсегда

Даже самая стильная пара туфель может испортить впечатление, если от неё пахнет сыростью, потом или чем-то похуже. А ведь причина — совсем не магическая. Всё объясняется просто: бактерии, тепло, влага и небрежный уход. Разбираемся, как избавиться от неприятного запаха в обуви — быстро, эффективно и надолго.

Почему обувь начинает дурно пахнуть

Запах в обуви появляется, когда создаются идеальные условия для роста бактерий:

высокая влажность (потеют ноги),

тепло,

плохая вентиляция (недышащие материалы, синтетические носки),

редкая стирка и сушка,

ношение на босую ногу.

"Даже хорошая обувь будет пахнуть, если её не сушить или носить без носков. А если она из дешёвых материалов — эффект только усилится", — объясняет директор химчисток "Диана" Елена Кулакова.

Иногда проблема — не в обуви. Повышенная потливость или грибок стопы могут быть причиной устойчивого запаха. В этом случае потребуется консультация врача.

Что купить, чтобы решить проблему

В магазинах можно найти массу решений. Вот самые эффективные:

Спреи-дезодоранты: убивают бактерии и устраняют запахи. Используйте после каждого ношения.

Антибактериальные стельки: с ионами серебра или активированным углём. Поглощают влагу и снижают бактериальный фон. Порошковые дезодоранты в пакетиках: оставляют на ночь, утром убирают. Работают как абсорбенты. УФ-сушилки: подсушивают и обеззараживают за счёт ультрафиолета.



"Если обувь тканевая — иногда достаточно хорошей стирки. Но с кожей или замшей — действуйте аккуратно и по инструкции", — советует Кулакова.

Народные средства, которые действительно работают

Когда магазинные средства недоступны — на помощь приходят простые вещи с кухни и аптечки:

Сода: насыпать внутрь обуви и оставить на ночь. Отлично впитывает запахи и влагу.

Тальк: аналогично — внутрь ботинок или на ноги перед сном.

Уксус 9%: протереть обувь внутри ватным диском, затем хорошо просушить.

Эфирные масла: несколько капель на ватный диск (чайное дерево, лаванда, мята).

Цитрусовая кожура: оставьте в обуви на ночь — приятно пахнет и нейтрализует запах.

Активированный уголь: 3-4 таблетки в каждый ботинок — впитывают всё лишнее.

Мороз: в холодное время — на балкон, летом — в морозилку (в пакете). Бактерии замерзают и погибают.

Все методы хороши, но при сильных запахах лучше сочетать сразу несколько: и народный, и магазинный подход.

Как не допустить повторения

Уход и профилактика — ключ к свежей обуви:

Что делать регулярно:

Стирать кроссовки (если разрешено производителем).

Стирать/менять стельки каждые 1-2 месяца.

Сушить обувь при комнатной температуре (не на батарее!).

Проветривать обувь после каждой носки.

Не носить одну и ту же пару подряд — давайте ей "отдохнуть".

Использовать носки из натуральных тканей.

Обрабатывать внутреннюю часть обуви антибактериальными средствами.

Следить за гигиеной стоп.

"Запах — не приговор, если соблюдать простые правила. А ухоженная обувь и прослужит дольше, и не подведёт в самый неловкий момент", — подчёркивает Кулакова.

Если ничего не помогает

Пахнет, несмотря на уход, сушку и стельки?

Возможно, причина глубже — грибок стопы или кожи. В этом случае никакие средства не спасут, пока не вылечите основную проблему. Обратитесь к дерматологу: своевременное лечение избавит не только от запаха, но и от риска заразить других.