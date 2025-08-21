Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кроссовки в стиральной машине
Кроссовки в стиральной машине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:34

Пахнет не обувь, а бактерии: вот как с ними справиться навсегда

Народные и аптечные способы устранения запаха из обуви — инструкция

Даже самая стильная пара туфель может испортить впечатление, если от неё пахнет сыростью, потом или чем-то похуже. А ведь причина — совсем не магическая. Всё объясняется просто: бактерии, тепло, влага и небрежный уход. Разбираемся, как избавиться от неприятного запаха в обуви — быстро, эффективно и надолго.

Почему обувь начинает дурно пахнуть

Запах в обуви появляется, когда создаются идеальные условия для роста бактерий:

  • высокая влажность (потеют ноги),
  • тепло,
  • плохая вентиляция (недышащие материалы, синтетические носки),
  • редкая стирка и сушка,
  • ношение на босую ногу.

"Даже хорошая обувь будет пахнуть, если её не сушить или носить без носков. А если она из дешёвых материалов — эффект только усилится", — объясняет директор химчисток "Диана" Елена Кулакова.

Иногда проблема — не в обуви. Повышенная потливость или грибок стопы могут быть причиной устойчивого запаха. В этом случае потребуется консультация врача.

Что купить, чтобы решить проблему

В магазинах можно найти массу решений. Вот самые эффективные:

  • Спреи-дезодоранты: убивают бактерии и устраняют запахи. Используйте после каждого ношения.
  • Антибактериальные стельки: с ионами серебра или активированным углём.
    • Поглощают влагу и снижают бактериальный фон.
    • Порошковые дезодоранты в пакетиках: оставляют на ночь, утром убирают.
    • Работают как абсорбенты.
    • УФ-сушилки: подсушивают и обеззараживают за счёт ультрафиолета.

"Если обувь тканевая — иногда достаточно хорошей стирки. Но с кожей или замшей — действуйте аккуратно и по инструкции", — советует Кулакова.

Народные средства, которые действительно работают

Когда магазинные средства недоступны — на помощь приходят простые вещи с кухни и аптечки:

  • Сода: насыпать внутрь обуви и оставить на ночь. Отлично впитывает запахи и влагу.
  • Тальк: аналогично — внутрь ботинок или на ноги перед сном.
  • Уксус 9%: протереть обувь внутри ватным диском, затем хорошо просушить.
  • Эфирные масла: несколько капель на ватный диск (чайное дерево, лаванда, мята).
  • Цитрусовая кожура: оставьте в обуви на ночь — приятно пахнет и нейтрализует запах.
  • Активированный уголь: 3-4 таблетки в каждый ботинок — впитывают всё лишнее.
  • Мороз: в холодное время — на балкон, летом — в морозилку (в пакете). Бактерии замерзают и погибают.

Все методы хороши, но при сильных запахах лучше сочетать сразу несколько: и народный, и магазинный подход.

Как не допустить повторения

Уход и профилактика — ключ к свежей обуви:

Что делать регулярно:

  • Стирать кроссовки (если разрешено производителем).
  • Стирать/менять стельки каждые 1-2 месяца.
  • Сушить обувь при комнатной температуре (не на батарее!).
  • Проветривать обувь после каждой носки.
  • Не носить одну и ту же пару подряд — давайте ей "отдохнуть".
  • Использовать носки из натуральных тканей.
  • Обрабатывать внутреннюю часть обуви антибактериальными средствами.
  • Следить за гигиеной стоп.

"Запах — не приговор, если соблюдать простые правила. А ухоженная обувь и прослужит дольше, и не подведёт в самый неловкий момент", — подчёркивает Кулакова.

Если ничего не помогает

Пахнет, несмотря на уход, сушку и стельки?

Возможно, причина глубже — грибок стопы или кожи. В этом случае никакие средства не спасут, пока не вылечите основную проблему. Обратитесь к дерматологу: своевременное лечение избавит не только от запаха, но и от риска заразить других.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экспресс-уборка квартиры перед визитом гостей: ключевые зоны и приёмы сегодня в 16:07

Звонок в домофон — и адреналин в кровь: как замаскировать беспорядок за пару движений

Гости уже в лифте, а у вас — творческий беспорядок? Успокойтесь: за 10 минут можно сделать так, чтобы квартира выглядела аккуратно. Главное — знать хитрости.

Читать полностью » Как правильно ухаживать за кафелем в ванной: советы по выбору средств и режиму уборки сегодня в 15:31

Ванная теряет вид за пару месяцев, если ухаживать за плиткой неправильно

Кафель в ванной теряет блеск из-за влаги и налёта. Химик рассказал, какие средства очищают лучше всего и как продлить свежесть покрытия.

Читать полностью » Как правильно организовать холодильник, чтобы продукты не терялись и не портились сегодня в 14:13

Перестал терять йогурты: как я сделал холодильник удобным по правилам FIFO

Я перестал терять йогурты на задней стенке холодильника. Личный опыт: прозрачные контейнеры, вращающийся поднос и правило FIFO для экономии денег.

Читать полностью » Как правильно упаковывать продукты для хранения в холодильнике сегодня в 13:08

Почему упаковка решает: продукты живут дольше в правильной таре

Как хранить продукты в холодильнике правильно: контейнеры, пакеты или плёнка? Личный опыт и советы, что дольше сохраняет свежесть и избавляет от запахов.

Читать полностью » Какие продукты не нужно хранить в холодильнике и почему сегодня в 12:06

Ошибка на кухне: продукты, которые портятся в холодильнике

Не все продукты стоит хранить в холодильнике: часть теряет вкус и быстрее портится. Рассказываем, что лучше держать вне холодного ящика.

Читать полностью » Простые способы убрать влагу из ящиков холодильника сегодня в 11:05

Болото в ящике исчезло: как я избавился от конденсата в холодильнике

Конденсат в ящиках холодильника портит овощи и превращает их в кашу. Рассказываем простые приёмы, как убрать лишнюю влагу без дорогих гаджетов.

Читать полностью » Нужно ли мыть овощи и фрукты перед хранением в холодильнике сегодня в 10:03

Мыть или не мыть: почему хозяйки спорят о том, как хранить овощи в холодильнике

Мыть или не мыть овощи и фрукты перед хранением? Специалисты объясняют риски, а хозяйки делятся опытом, как сохранить свежесть продуктов дольше.

Читать полностью » Какие продукты нельзя хранить рядом в холодильнике и почему сегодня в 9:00

Они портят друг друга: продукты, которые нельзя держать вместе

Яблоки рядом с морковью, мясо рядом с молочкой — всё это ускоряет порчу. Разбираем, какие продукты несовместимы в холодильнике и как их раскладывать правильно.

Читать полностью »

Новости
Дом

Металлическая фурнитура на одежде может повредить барабан стиральной машины
Красота и здоровье

Как не превратить вечерние сладости в врага здоровья: диетологические советы
Наука и технологии

Венгрия и конина: как исторические события повлияли на питание
Спорт и фитнес

Исследование: групповые велотренировки эффективнее физиотерапии при болях в бедре
Садоводство

Эксперты напомнили, что землю можно потерять за неуплату налогов и нецелевое использование
Туризм

Air China и China Eastern предлагают бесплатное размещение при длительных пересадках в ряде городов
Наука и технологии

Ученые изучили останки кроманьонца: ключевые факты из исследования
Красота и здоровье

Врач Гусева назвала осложнения, которые вызывает инфекция из-за негерметичных пломб
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru