Пахнет не обувь, а бактерии: вот как с ними справиться навсегда
Даже самая стильная пара туфель может испортить впечатление, если от неё пахнет сыростью, потом или чем-то похуже. А ведь причина — совсем не магическая. Всё объясняется просто: бактерии, тепло, влага и небрежный уход. Разбираемся, как избавиться от неприятного запаха в обуви — быстро, эффективно и надолго.
Почему обувь начинает дурно пахнуть
Запах в обуви появляется, когда создаются идеальные условия для роста бактерий:
- высокая влажность (потеют ноги),
- тепло,
- плохая вентиляция (недышащие материалы, синтетические носки),
- редкая стирка и сушка,
- ношение на босую ногу.
"Даже хорошая обувь будет пахнуть, если её не сушить или носить без носков. А если она из дешёвых материалов — эффект только усилится", — объясняет директор химчисток "Диана" Елена Кулакова.
Иногда проблема — не в обуви. Повышенная потливость или грибок стопы могут быть причиной устойчивого запаха. В этом случае потребуется консультация врача.
Что купить, чтобы решить проблему
В магазинах можно найти массу решений. Вот самые эффективные:
- Спреи-дезодоранты: убивают бактерии и устраняют запахи. Используйте после каждого ношения.
- Антибактериальные стельки: с ионами серебра или активированным углём.
- Поглощают влагу и снижают бактериальный фон.
- Порошковые дезодоранты в пакетиках: оставляют на ночь, утром убирают.
- Работают как абсорбенты.
- УФ-сушилки: подсушивают и обеззараживают за счёт ультрафиолета.
"Если обувь тканевая — иногда достаточно хорошей стирки. Но с кожей или замшей — действуйте аккуратно и по инструкции", — советует Кулакова.
Народные средства, которые действительно работают
Когда магазинные средства недоступны — на помощь приходят простые вещи с кухни и аптечки:
- Сода: насыпать внутрь обуви и оставить на ночь. Отлично впитывает запахи и влагу.
- Тальк: аналогично — внутрь ботинок или на ноги перед сном.
- Уксус 9%: протереть обувь внутри ватным диском, затем хорошо просушить.
- Эфирные масла: несколько капель на ватный диск (чайное дерево, лаванда, мята).
- Цитрусовая кожура: оставьте в обуви на ночь — приятно пахнет и нейтрализует запах.
- Активированный уголь: 3-4 таблетки в каждый ботинок — впитывают всё лишнее.
- Мороз: в холодное время — на балкон, летом — в морозилку (в пакете). Бактерии замерзают и погибают.
Все методы хороши, но при сильных запахах лучше сочетать сразу несколько: и народный, и магазинный подход.
Как не допустить повторения
Уход и профилактика — ключ к свежей обуви:
Что делать регулярно:
- Стирать кроссовки (если разрешено производителем).
- Стирать/менять стельки каждые 1-2 месяца.
- Сушить обувь при комнатной температуре (не на батарее!).
- Проветривать обувь после каждой носки.
- Не носить одну и ту же пару подряд — давайте ей "отдохнуть".
- Использовать носки из натуральных тканей.
- Обрабатывать внутреннюю часть обуви антибактериальными средствами.
- Следить за гигиеной стоп.
"Запах — не приговор, если соблюдать простые правила. А ухоженная обувь и прослужит дольше, и не подведёт в самый неловкий момент", — подчёркивает Кулакова.
Если ничего не помогает
Пахнет, несмотря на уход, сушку и стельки?
Возможно, причина глубже — грибок стопы или кожи. В этом случае никакие средства не спасут, пока не вылечите основную проблему. Обратитесь к дерматологу: своевременное лечение избавит не только от запаха, но и от риска заразить других.
