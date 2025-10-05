Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Запах в обуви — это не пот, а бактерии: как избавиться от них навсегда

Учёный рассказала, как УФ-сушка помогает против запаха обуви

С приходом осени многие замечают, что обувь начинает источать неприятный запах быстрее обычного. Причина — потепление в сочетании с закрытой обувью: внутри повышается влажность, активизируются микроорганизмы, и создаются условия для резкого роста бактерий. Кандидат наук, заведующая кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза университета Росбиотех Екатерина Вольнова в беседе с "Лентой.ру" объяснила, какие шаги помогут избавиться от этой проблемы.

Пять шагов для избавления от запаха обуви

1. Гигиена стоп

Основное правило — регулярный уход за кожей ног. Нужно использовать пемзу и специальные скрабы для удаления ороговевших клеток. Именно они становятся питательной средой для бактерий, вызывающих неприятный запах.

2. Контроль потоотделения

"Для снижения активности потовых желез и подавления микрофлоры целесообразно использование средств с антимикробными компонентами, такими как цинк, масло чайного дерева или триклозан", — подчеркнула Вольнова.

Средства для ног с дезинфицирующими компонентами позволяют уменьшить потливость и подавить рост бактерий.

3. Правильный выбор обуви и стелек

Следует выбирать обувь из дышащих материалов. Для дополнительного эффекта используют влаговпитывающие стельки на основе активированного угля, кедровой древесины или других абсорбентов.

4. Уход и сушка обуви

"После ношения обувь необходимо тщательно просушивать при комнатной температуре. Для дезинфекции и устранения патогенной микрофлоры рекомендуется применять ультрафиолетовые сушилки или специализированные спреи с дезинфицирующими компонентами", — сказала эксперт.

Регулярная сушка и дезинфекция не дают бактериям развиваться внутри обуви.

5. Экстренные методы

Если запах уже появился, можно использовать растворы яблочного уксуса или пищевой соды. Однако применять их нужно осторожно: слишком частая обработка способна нарушить естественный pH кожи и привести к сухости стоп.

Сравнение методов борьбы с запахом обуви

Метод Преимущества Ограничения
Гигиена стоп Долгосрочный эффект, профилактика Требует регулярности
Средства с антимикробными компонентами Подавляют микрофлору, снижают потливость Возможна аллергия на компоненты
Влаговпитывающие стельки Удобны в использовании Нужно менять каждые 1-2 месяца
УФ-сушилки и дезинфекция Эффективны против бактерий и грибков Стоимость выше среднего
Уксус/сода Быстро убирают запах Риск сухости и раздражения кожи

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: носить одну и ту же пару обуви каждый день.
    Последствие: обувь не успевает высохнуть, усиливается запах.
    Альтернатива: чередовать пары и давать им время для проветривания.

  • Ошибка: использование синтетических носков.
    Последствие: повышенная влажность и развитие бактерий.
    Альтернатива: носки из хлопка или смесей с высоким процентом натуральных волокон.

  • Ошибка: сушка обуви на батарее.
    Последствие: деформация материала и трещины.
    Альтернатива: естественная сушка при комнатной температуре или с помощью УФ-сушилки.

Советы шаг за шагом: как поддерживать обувь в порядке

  1. Мыть ноги ежедневно и использовать средства против потоотделения.

  2. Обрабатывать стопы пемзой или скрабом раз в неделю.

  3. Использовать стельки-абсорбенты и менять их регулярно.

  4. После ношения просушивать обувь, не убирая её сразу в шкаф.

  5. Для профилактики раз в месяц использовать дезинфицирующие спреи или ультрафиолетовые сушилки.

А что если запах уже появился?

В этом случае можно провести "генеральную чистку":

  • вынуть стельки и заменить их на новые,

  • обработать внутреннюю поверхность уксусным раствором или специализированным спреем,

  • тщательно просушить обувь.

Если запах не уходит, стоит проверить здоровье стоп: неприятный запах иногда сигнализирует о грибковой инфекции.

Плюсы и минусы домашних методов

Домашние средства Плюсы Минусы
Уксус Быстро нейтрализует запах Может раздражать кожу
Сода Доступна и безопасна для обуви Не решает проблему потоотделения
Натуральные масла (чайное дерево) Обладают антисептическими свойствами Возможна аллергия

FAQ

Можно ли полностью избавиться от запаха обуви?
Да, при регулярной гигиене стоп, сушке и использовании антимикробных средств.

Как часто нужно менять стельки?
Оптимально раз в 1-2 месяца или чаще при активной носке.

Можно ли сушить обувь феном?
Это нежелательно: горячий воздух портит материалы. Лучше использовать УФ-сушилку или сушить естественным способом.

Мифы и правда

  • Миф: запах появляется только из-за пота.
    Правда: основная причина — бактерии, питающиеся отмершими клетками кожи.

  • Миф: дезодорант для обуви решает проблему навсегда.
    Правда: он лишь маскирует запах, без гигиены стоп он вернётся.

  • Миф: неприятный запах — это всегда грибок.
    Правда: грибок может быть одной из причин, но чаще это результат сочетания влажности и бактерий.

3 факта о запахе обуви

• У мужчин проблема встречается чаще из-за более активного потоотделения.
• Осенью и весной запах появляется быстрее из-за перемен температуры и влажности.
• УФ-сушилки уничтожают до 99% бактерий и грибков в обуви.

Исторический контекст

  1. В XIX веке неприятный запах ног считался "естественным" и не лечился.

  2. В XX веке появились первые дезодоранты и специальные стельки.

  3. В XXI веке применяются УФ-сушилки и спреи с антимикробными компонентами.

