Кроссовки в морозилке и таблетки угля: неожиданные решения против запаха и пятен
Обувь — одна из самых "рабочих" частей гардероба. Каждый выход на улицу оставляет на ней следы пыли, грязи и влаги. Без правильного ухода любая пара теряет форму, цвет и свежесть быстрее, чем хотелось бы. Эксперт по клинингу Алина Кузакова поделилась проверенными методами, которые помогут сохранить обувь чистой и продлить её срок службы.
Как правильно чистить разные материалы
- Кожа и ткань
Подойдут обычный мыльный раствор (жидкое мыло и вода в пропорции 1:3) и старая зубная щётка. Этого достаточно, чтобы убрать грязь и пятна.
- Замша
Чистится мягкой сухой щёткой или специальной пеной. В крайнем случае можно использовать слегка влажную губку. Агрессивные щётки запрещены — они оставят проплешины.
Сушка
Никогда не ставьте обувь на батарею — это приводит к трещинам и деформации. Сушить лучше естественным образом при комнатной температуре.
"Истории о кроссовках, которые якобы прекрасно перенесли стирку в машине, чаще всего — просто везение. Стирая обувь в барабане, вы рискуете её формой, тканью и цветом", — предупреждает эксперт.
Секрет белоснежных подошв
Белая подошва пачкается очень быстро, но вернуть ей свежий вид можно разными способами
- Жидкость для снятия лака — ватный диск, смоченный средством, быстро удаляет грязь.
- Зубной порошок — щётка + немного воды дают отличный результат.
- Паста из соды и лимона — нанести на 15-20 минут, затем смыть водой.
- Отбеливатель на основе хлора — крайняя мера. Наносить максимум на 10-15 минут, смывать сразу, работать только в перчатках и маске.
"Я против использования хлорсодержащих средств в быту, но если пятна слишком сильные и нет альтернативы, "Белизна" поможет. Главное — действовать осторожно", — уточняет Кузакова.
Как убрать запах
Причины запаха — не только гигиена, но и материалы обуви. Есть простые способы справиться с проблемой:
- Активированный уголь — несколько таблеток на ночь впитают влагу и запах.
- Пищевая сода — засыпьте внутрь на 8-10 часов, затем вытряхните.
- Морозилка — обувь в пакете можно оставить в холодильнике на ночь, но этот метод подходит не всем по гигиеническим причинам.
Золотое правило ухода
Чем раньше вы удалите грязь, тем легче сохранить обувь в хорошем состоянии. Протрите пятна сразу влажной салфеткой — это проще, чем потом бороться с въевшимися следами.
"Дорогая обувь требует ухода, а дешёвая — ещё большего", — подытоживает эксперт.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru