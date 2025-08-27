Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кроссовки в стиральной машине
Кроссовки в стиральной машине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:29

Кроссовки в морозилке и таблетки угля: неожиданные решения против запаха и пятен

Как вернуть белизну подошве и убрать запах из обуви — советы специалистов

Обувь — одна из самых "рабочих" частей гардероба. Каждый выход на улицу оставляет на ней следы пыли, грязи и влаги. Без правильного ухода любая пара теряет форму, цвет и свежесть быстрее, чем хотелось бы. Эксперт по клинингу Алина Кузакова поделилась проверенными методами, которые помогут сохранить обувь чистой и продлить её срок службы.

Как правильно чистить разные материалы

  • Кожа и ткань

Подойдут обычный мыльный раствор (жидкое мыло и вода в пропорции 1:3) и старая зубная щётка. Этого достаточно, чтобы убрать грязь и пятна.

  • Замша

Чистится мягкой сухой щёткой или специальной пеной. В крайнем случае можно использовать слегка влажную губку. Агрессивные щётки запрещены — они оставят проплешины.

Сушка

Никогда не ставьте обувь на батарею — это приводит к трещинам и деформации. Сушить лучше естественным образом при комнатной температуре.

"Истории о кроссовках, которые якобы прекрасно перенесли стирку в машине, чаще всего — просто везение. Стирая обувь в барабане, вы рискуете её формой, тканью и цветом", — предупреждает эксперт.

Секрет белоснежных подошв

Белая подошва пачкается очень быстро, но вернуть ей свежий вид можно разными способами

  • Жидкость для снятия лака — ватный диск, смоченный средством, быстро удаляет грязь.
  • Зубной порошок — щётка + немного воды дают отличный результат.
  • Паста из соды и лимона — нанести на 15-20 минут, затем смыть водой.
  • Отбеливатель на основе хлора — крайняя мера. Наносить максимум на 10-15 минут, смывать сразу, работать только в перчатках и маске.

"Я против использования хлорсодержащих средств в быту, но если пятна слишком сильные и нет альтернативы, "Белизна" поможет. Главное — действовать осторожно", — уточняет Кузакова.

Как убрать запах

Причины запаха — не только гигиена, но и материалы обуви. Есть простые способы справиться с проблемой:

  • Активированный уголь — несколько таблеток на ночь впитают влагу и запах.
  • Пищевая сода — засыпьте внутрь на 8-10 часов, затем вытряхните.
  • Морозилка — обувь в пакете можно оставить в холодильнике на ночь, но этот метод подходит не всем по гигиеническим причинам.

Золотое правило ухода

Чем раньше вы удалите грязь, тем легче сохранить обувь в хорошем состоянии. Протрите пятна сразу влажной салфеткой — это проще, чем потом бороться с въевшимися следами.

"Дорогая обувь требует ухода, а дешёвая — ещё большего", — подытоживает эксперт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как выбрать матрас для здорового сна: основные критерии сегодня в 11:50

Матрас, который изменит ваш сон: что нужно знать

Правильный матрас — это инвестиция в здоровье. Узнайте, как выбрать основу для сна, чтобы спина сказала спасибо, а утро начиналось без боли.

Читать полностью » Как избежать проблем при самостоятельной сборке мебели сегодня в 10:48

Секреты мастеров: как собрать мебель без единого косяка

Собирая мебель своими руками, легко допустить ошибки. Узнайте, какие промахи встречаются чаще всего и как их избежать, сохранив качество и время.

Читать полностью » Деревянная или металлическая кровать: особенности эксплуатации сегодня в 9:45

Металл против дерева: неожиданный итог в битве кроватей

Металл или дерево — что выбрать для кровати? Разбираемся, кто скрипит чаще, как избежать проблем и продлить срок службы мебели.

Читать полностью » Что хранить под кроватью: практичные решения для дома сегодня в 8:43

Какие вещи спрятать под кроватью, чтобы облегчить себе жизнь

Невидимое пространство под кроватью способно заменить шкаф. Узнайте, какие вещи хранить там удобно, а какие могут создать проблемы.

Читать полностью » Хранение вещей в маленькой спальне: практичные решения сегодня в 7:38

Хранение вещей в маленькой спальне: как нас спас шкаф от пола до потолка

Маленькая спальня — это вызов для хранения. Делюсь 5 рабочими идеями, как разместить всё необходимое и не превратить комнату в склад.

Читать полностью » Практичные решения для кровати в небольшой спальной комнате сегодня в 6:34

Личный опыт: как мы вписали кровать в маленькую спальню

Маленькая спальня — не приговор. Делюсь опытом: как выбрать кровать, чтобы она была удобной, не занимала всё пространство и оставалась практичной.

Читать полностью » Ткань, экокожа или дерево: что лучше подойдет вашей кровати сегодня в 5:31

Выбор обивки кровати: плюсы и минусы разных вариантов

Обивка кровати выбирается не только по красоте. Делюсь личным опытом: ткань, экокожа и дерево в семье с котом — что реально живёт дольше.

Читать полностью » Специалисты рассказали, какие материалы радиаторов наиболее надёжны сегодня в 4:25

Чугун, сталь или биметалл: какой радиатор работает лучше всего

Выбираете радиатор к зиме? Узнайте, какие параметры нужно учитывать — от материала и мощности до дизайна и давления, чтобы дома всегда было тепло.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Специалисты назвали арбуз продуктом для профилактики сердечных заболеваний и поддержки тестостерона
Дом

Белый уксус и лимон помогут убрать духоту и затхлость в доме
Спорт и фитнес

Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев показал упражнения для укрепления спины
Наука и технологии

Ученые выявили биомаркеры, влияющие на продолжительность жизни
Еда

Терапевт рекомендовала пить воду с кофе для защиты сердца, желудка и зубов
Спорт и фитнес

Тренер рассказала, какие риски несут спортивные энергетики для здоровья
Питомцы

Учёные из Университета Линкольна доказали, что крик вызывает стресс у собак
Садоводство

Ботаники пояснили, что вишня — костянка, как слива и абрикос
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru