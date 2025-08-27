Кроссовки в морозилке и таблетки угля: неожиданные решения против запаха и пятен

Обувь — одна из самых "рабочих" частей гардероба. Каждый выход на улицу оставляет на ней следы пыли, грязи и влаги. Без правильного ухода любая пара теряет форму, цвет и свежесть быстрее, чем хотелось бы. Эксперт по клинингу Алина Кузакова поделилась проверенными методами, которые помогут сохранить обувь чистой и продлить её срок службы.

Как правильно чистить разные материалы

Кожа и ткань

Подойдут обычный мыльный раствор (жидкое мыло и вода в пропорции 1:3) и старая зубная щётка. Этого достаточно, чтобы убрать грязь и пятна.

Замша

Чистится мягкой сухой щёткой или специальной пеной. В крайнем случае можно использовать слегка влажную губку. Агрессивные щётки запрещены — они оставят проплешины.

Сушка

Никогда не ставьте обувь на батарею — это приводит к трещинам и деформации. Сушить лучше естественным образом при комнатной температуре.

"Истории о кроссовках, которые якобы прекрасно перенесли стирку в машине, чаще всего — просто везение. Стирая обувь в барабане, вы рискуете её формой, тканью и цветом", — предупреждает эксперт.

Секрет белоснежных подошв

Белая подошва пачкается очень быстро, но вернуть ей свежий вид можно разными способами

Жидкость для снятия лака — ватный диск, смоченный средством, быстро удаляет грязь.

Зубной порошок — щётка + немного воды дают отличный результат.

Паста из соды и лимона — нанести на 15-20 минут, затем смыть водой.

Отбеливатель на основе хлора — крайняя мера. Наносить максимум на 10-15 минут, смывать сразу, работать только в перчатках и маске.

"Я против использования хлорсодержащих средств в быту, но если пятна слишком сильные и нет альтернативы, "Белизна" поможет. Главное — действовать осторожно", — уточняет Кузакова.

Как убрать запах

Причины запаха — не только гигиена, но и материалы обуви. Есть простые способы справиться с проблемой:

Активированный уголь — несколько таблеток на ночь впитают влагу и запах.

Пищевая сода — засыпьте внутрь на 8-10 часов, затем вытряхните.

Морозилка — обувь в пакете можно оставить в холодильнике на ночь, но этот метод подходит не всем по гигиеническим причинам.

Золотое правило ухода

Чем раньше вы удалите грязь, тем легче сохранить обувь в хорошем состоянии. Протрите пятна сразу влажной салфеткой — это проще, чем потом бороться с въевшимися следами.