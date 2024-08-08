Венера может быть более похожа на Землю, чем мы думали

Венеру часто называют сестрой Земли из-за схожих физических, геологических и атмосферных характеристик. Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience (NG), посвящено изучению формирования высокогорного региона Иштар Терра на Венере.
Исследование, проведенное Фабио Капитанио из Университета Монаша, показало, что Иштар Терра могла сформироваться так же, как и кратоны на Земле, древние и стабильные геологические ядра континентов. Исследователи использовали данные с космического корабля НАСА Magellan и компьютерные симуляции, чтобы доказать это сходство. Высокая температура Венеры и её тонкая литосфера делают её похожей на раннюю Землю.
Эти открытия бросают вызов нашему пониманию геологической эволюции планет и подчеркивают важность будущих миссий на Венеру, таких как DAVINCI, VERITAS и EnVision, которые могут предоставить ещё больше данных о геологической истории и сходстве Венеры и Земли.
Фото: NASA/JPL
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