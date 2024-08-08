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NG: обнаружено геологическое сходство между Венерой и Землёй
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Венера может быть более похожа на Землю, чем мы думали

NG: обнаружено геологическое сходство между Венерой и Землёй

Венеру часто называют сестрой Земли из-за схожих физических, геологических и атмосферных характеристик. Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience (NG), посвящено изучению формирования высокогорного региона Иштар Терра на Венере.

Исследование, проведенное Фабио Капитанио из Университета Монаша, показало, что Иштар Терра могла сформироваться так же, как и кратоны на Земле, древние и стабильные геологические ядра континентов. Исследователи использовали данные с космического корабля НАСА Magellan и компьютерные симуляции, чтобы доказать это сходство. Высокая температура Венеры и её тонкая литосфера делают её похожей на раннюю Землю.

Эти открытия бросают вызов нашему пониманию геологической эволюции планет и подчеркивают важность будущих миссий на Венеру, таких как DAVINCI, VERITAS и EnVision, которые могут предоставить ещё больше данных о геологической истории и сходстве Венеры и Земли.

Фото: NASA/JPL

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