Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:49

Игнорировать нельзя: когда амортизаторы превращаются в угрозу для жизни

Автомеханики объяснили, как износ амортизаторов влияет на безопасность вождения

Казалось бы, амортизаторы — деталь, о которой редко задумываются. Машина едет, значит всё в порядке. Но именно они отвечают за безопасность на дороге: от их состояния зависит управляемость и даже длина тормозного пути. Автомеханики предупреждают — игнорировать эту деталь нельзя.

Как распознать изношенные амортизаторы

Даже начинающий водитель способен заметить признаки поломки. Если после проезда кочки или ямы автомобиль долго раскачивается, а на трассе приходится постоянно корректировать курс — амортизаторы уже не справляются.

"При их износе машина ведёт себя непредсказуемо, и тормозной путь заметно увеличивается", — отмечает механик одного из сетевых автосервисов.

Почему важно не откладывать замену

Большинство водителей считают: пока амортизатор "держит", можно ездить. Но на практике определить остаточный ресурс самостоятельно почти невозможно. Они продолжают работать до последнего, и именно поэтому диагностика особенно важна.

Проверять систему подвески рекомендуется каждые 20 тысяч километров. Если эффективность амортизаторов сохраняется на уровне 80%, ими можно пользоваться дальше. Но при падении до 50-60% без замены уже не обойтись — иначе растёт риск аварийной ситуации.

Как продлить срок службы

Немногие задумываются, что изношенные детали подвески напрямую влияют на ресурс амортизаторов. Пружины или сайлентблоки, потерявшие жёсткость, сокращают срок службы амортизаторов почти в два с половиной раза. Поэтому регулярная проверка всей подвески помогает сэкономить в будущем.

Оригинал или аналог: стоит ли переплачивать

Экономия на запчастях часто оборачивается повторными тратами. Например, оригинальные японские амортизаторы служат в среднем до пяти лет. Их дешёвые аналоги из Китая требуют замены трижды за тот же срок.

"Подделки и слишком дешёвые варианты — это деньги на ветер и лишние риски", — подчёркивает эксперт.

