ремонт автомобиля
© Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain
Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:46

Эти незаметные детали убивают подвеску и бьют по кошельку — проверьте их вовремя

Признаки износа амортизаторов и срок их замены по данным автопроизводителей

Мало кто задумывается, но именно амортизаторы играют ключевую роль в том, как ведёт себя автомобиль на дороге. От их состояния напрямую зависит комфорт, управляемость и, что особенно важно, безопасность. Со временем эти детали изнашиваются, и водитель может даже не заметить, что пришла пора их менять.

Как работают амортизаторы

В основе конструкции — цилиндр с поршнем, который перемещается в масле. Есть варианты газовые и масляно-газовые. Через маленькие отверстия в верхней части поршня жидкость перетекает из одной камеры в другую при сжатии и отпускании, регулируя скорость движения подвески. Именно этот процесс гасит колебания пружин и помогает колёсам плотно "прилипать" к дороге.

Проблема в том, что износ амортизаторов скрыт от глаз. Единственный признак, который можно заметить при осмотре, — утечка масла. Но чаще всего ухудшение происходит постепенно, и водитель привыкает к новым ощущениям, не осознавая, что подвеска уже не работает как прежде.

Тревожные сигналы

Понять, что амортизаторы подошли к концу, можно по нескольким признакам:

  • автомобиль заметно "клюёт носом" при торможении;
  • тормозной путь увеличивается;
  • рулевое реагирует с запаздыванием;
  • кузов сильно кренится в поворотах;
  • на неровностях машина становится непредсказуемой.

Кроме того, проверить степень износа можно с помощью специального динамометра, но этот способ доступен лишь на сервисе.

Когда менять

Производители рекомендуют замену каждые 40 тысяч километров. Однако при аккуратной езде и регулярном техосмотре ресурс можно продлить почти вдвое — до 80-100 тысяч километров.

Важно помнить: затягивание с заменой бьёт не только по комфорту, но и по кошельку. Изношенные амортизаторы ускоряют износ пружин, рулевого управления, шин и других элементов подвески.

