Забудьте про прокачку амортизаторов: привычка, от которой инженеры хватаются за голову
Среди автолюбителей давно укоренилась привычка "прокачивать" новые амортизаторы перед установкой. На форумах, в видеороликах и даже в инструкциях можно встретить советы о том, что без этой процедуры подвеска якобы не будет работать правильно. Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться, откуда взялось это требование и действительно ли оно необходимо.
Почему вообще появились разговоры о прокачке
Если ввести запрос "прокачка амортизаторов перед установкой", то большинство советов сводятся к простому алгоритму: несколько раз плавно утопить шток до конца и отпустить. Эта процедура якобы позволяет удалить воздух изнутри, восстановить давление и "подготовить" амортизатор к работе.
На первый взгляд — логично. Ведь если внутри есть воздух, давление может распределяться неравномерно, а подвеска — "подпрыгивать" или стучать. Однако реальность несколько иная: большинство современных амортизаторов не требуют такой манипуляции, и рекомендации по прокачке часто идут "по инерции" из старых инструкций, когда технологии производства были другими.
Что думают специалисты
"На заводах амортизаторы проходят испытания на стендах, где проверяются усилия при отбое и сжатии. Незначительные отклонения позволяют выявить дефекты в работе изделия. В процессе эксплуатации амортизаторы самостоятельно устраняют внутренние пузырьки воздуха, если находятся в вертикальном положении", — отметил специалист по качеству продукции Леонид Калиновик.
Эксперт добавляет, что при необходимости водитель может проверить амортизатор самостоятельно — достаточно сделать несколько плавных движений штока вверх-вниз. Если внутри слышны посторонние звуки или ощущается провал, изделие лучше заменить по гарантии.
Откуда взялся миф
Причина кроется в инструкциях. Многие зарубежные производители включают пункт о прокачке, чтобы минимизировать количество гарантийных обращений. Переводы этих инструкций на русский язык попадают к отечественным потребителям без контекста — и создаётся впечатление, будто прокачка обязательна.
Например, компания KYB прямо пишет, что "во время транспортировки и хранения амортизаторы могут завоздушиваться, вызывая подозрительные звуки, поэтому перед установкой их желательно прокачать". Но ключевое слово здесь — желательно, а не обязательно.
Такие рекомендации служат скорее профилактической мерой, ведь при нормальной установке и первых километрах пробега амортизатор сам выходит на рабочий режим: мелкие пузырьки исчезают, давление стабилизируется.
Сравнение: старые и современные амортизаторы
|Характеристика
|Старые гидравлические модели
|Современные газомасляные
|Тип жидкости
|Минеральное масло
|Синтетическая смесь + газ
|Чувствительность к завоздушиванию
|Высокая
|Минимальная
|Необходимость прокачки
|Часто требовалась
|Не требуется
|Устойчивость к перегреву
|Средняя
|Высокая
|Поведение после установки
|Нужно время для стабилизации
|Готовы к работе сразу
Как действовать правильно
-
Проверить амортизатор перед установкой. Достаточно плавно утопить шток и убедиться, что ход равномерный, без щелчков и заеданий.
-
Убедиться в вертикальном положении при установке. Для большинства моделей это важно, особенно при монтаже на стойки.
-
Следовать инструкции конкретного производителя. Если прокачка указана — сделайте. Если нет — не тратьте время.
-
После установки проехать 10-20 км. За это время амортизатор полностью выходит на рабочий режим.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: интенсивно прокачивать шток с усилием или переворачивать амортизатор.
• Последствие: повреждение уплотнений и утечка жидкости.
• Альтернатива: плавные движения без рывков, строго в вертикальном положении.
• Ошибка: считать прокачку способом "улучшить" старый амортизатор.
• Последствие: эффекта не будет — если изделие изношено, воздух здесь ни при чём.
• Альтернатива: своевременная замена амортизаторов парами.
А что если не прокачивать вообще?
Ничего страшного не произойдёт. В первые минуты работы подвески амортизатор сам "выйдет" на нормальный режим. Пузырьки воздуха, если они есть, быстро уйдут в верхнюю часть камеры и перестанут влиять на демпфирование. Главное — правильно установить деталь и убедиться, что она не имеет заводского брака.
Плюсы и минусы прокачки
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет убедиться, что амортизатор исправен
|Необязательна для большинства моделей
|Помогает устранить пузырьки после хранения
|При неправильном выполнении можно повредить изделие
|Психологически успокаивает владельца
|Не влияет на ресурс и работу подвески
FAQ
Нужно ли прокачивать газовые амортизаторы?
Нет. Они уже заправлены газом под давлением и не нуждаются в дополнительной подготовке.
А если амортизаторы хранились долго?
Можно аккуратно сделать несколько плавных ходов штока для проверки. Но это не "прокачка", а просто тест исправности.
Можно ли прокачивать уже установленные амортизаторы?
Нет смысла. Если подвеска работает неровно — причина, скорее всего, в износе, а не в воздухе.
Зачем вообще указывать прокачку в инструкциях?
Это стандартная мера перестраховки, особенно для транспортированных или долго хранившихся деталей.
Мифы и правда
• Миф: без прокачки амортизатор не заработает.
Правда: современные газомасляные модели готовы к работе сразу после установки.
• Миф: прокачка продлевает срок службы.
Правда: ресурс зависит от качества детали и условий эксплуатации, а не от "помпы" штока.
• Миф: нужно прокачивать даже старые амортизаторы.
Правда: это не восстановит их характеристики — поможет только замена.
3 интересных факта
-
В одном автомобиле установлено от четырёх до шести амортизаторов - включая задние и дополнительные стабилизаторы.
-
Некоторые производители (например, Bilstein) полностью отказываются от пункта "прокачка" в инструкциях, считая его устаревшим.
-
Первые амортизаторы, требующие обязательной прокачки, появились ещё в 1950-х годах — и с тех пор технология ушла далеко вперёд.
Исторический контекст
Первые серийные гидравлические амортизаторы начали массово использоваться в 1930-х. Тогда воздух действительно мог скапливаться в рабочих полостях, ухудшая демпфирование. Чтобы избежать жалоб, инженеры рекомендовали перед установкой несколько раз "прокачать" шток. С развитием технологий и появлением газомасляных моделей необходимость в этом отпала, но привычка осталась.
