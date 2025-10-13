Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:34

Забудьте про прокачку амортизаторов: привычка, от которой инженеры хватаются за голову

Прокачка амортизаторов перед установкой признана устаревшей процедурой, сообщили эксперты

Среди автолюбителей давно укоренилась привычка "прокачивать" новые амортизаторы перед установкой. На форумах, в видеороликах и даже в инструкциях можно встретить советы о том, что без этой процедуры подвеска якобы не будет работать правильно. Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться, откуда взялось это требование и действительно ли оно необходимо.

Почему вообще появились разговоры о прокачке

Если ввести запрос "прокачка амортизаторов перед установкой", то большинство советов сводятся к простому алгоритму: несколько раз плавно утопить шток до конца и отпустить. Эта процедура якобы позволяет удалить воздух изнутри, восстановить давление и "подготовить" амортизатор к работе.

На первый взгляд — логично. Ведь если внутри есть воздух, давление может распределяться неравномерно, а подвеска — "подпрыгивать" или стучать. Однако реальность несколько иная: большинство современных амортизаторов не требуют такой манипуляции, и рекомендации по прокачке часто идут "по инерции" из старых инструкций, когда технологии производства были другими.

Что думают специалисты

"На заводах амортизаторы проходят испытания на стендах, где проверяются усилия при отбое и сжатии. Незначительные отклонения позволяют выявить дефекты в работе изделия. В процессе эксплуатации амортизаторы самостоятельно устраняют внутренние пузырьки воздуха, если находятся в вертикальном положении", — отметил специалист по качеству продукции Леонид Калиновик.

Эксперт добавляет, что при необходимости водитель может проверить амортизатор самостоятельно — достаточно сделать несколько плавных движений штока вверх-вниз. Если внутри слышны посторонние звуки или ощущается провал, изделие лучше заменить по гарантии.

Откуда взялся миф

Причина кроется в инструкциях. Многие зарубежные производители включают пункт о прокачке, чтобы минимизировать количество гарантийных обращений. Переводы этих инструкций на русский язык попадают к отечественным потребителям без контекста — и создаётся впечатление, будто прокачка обязательна.

Например, компания KYB прямо пишет, что "во время транспортировки и хранения амортизаторы могут завоздушиваться, вызывая подозрительные звуки, поэтому перед установкой их желательно прокачать". Но ключевое слово здесь — желательно, а не обязательно.

Такие рекомендации служат скорее профилактической мерой, ведь при нормальной установке и первых километрах пробега амортизатор сам выходит на рабочий режим: мелкие пузырьки исчезают, давление стабилизируется.

Сравнение: старые и современные амортизаторы

Характеристика Старые гидравлические модели Современные газомасляные
Тип жидкости Минеральное масло Синтетическая смесь + газ
Чувствительность к завоздушиванию Высокая Минимальная
Необходимость прокачки Часто требовалась Не требуется
Устойчивость к перегреву Средняя Высокая
Поведение после установки Нужно время для стабилизации Готовы к работе сразу

Как действовать правильно

  1. Проверить амортизатор перед установкой. Достаточно плавно утопить шток и убедиться, что ход равномерный, без щелчков и заеданий.

  2. Убедиться в вертикальном положении при установке. Для большинства моделей это важно, особенно при монтаже на стойки.

  3. Следовать инструкции конкретного производителя. Если прокачка указана — сделайте. Если нет — не тратьте время.

  4. После установки проехать 10-20 км. За это время амортизатор полностью выходит на рабочий режим.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: интенсивно прокачивать шток с усилием или переворачивать амортизатор.
Последствие: повреждение уплотнений и утечка жидкости.
Альтернатива: плавные движения без рывков, строго в вертикальном положении.

Ошибка: считать прокачку способом "улучшить" старый амортизатор.
Последствие: эффекта не будет — если изделие изношено, воздух здесь ни при чём.
Альтернатива: своевременная замена амортизаторов парами.

А что если не прокачивать вообще?

Ничего страшного не произойдёт. В первые минуты работы подвески амортизатор сам "выйдет" на нормальный режим. Пузырьки воздуха, если они есть, быстро уйдут в верхнюю часть камеры и перестанут влиять на демпфирование. Главное — правильно установить деталь и убедиться, что она не имеет заводского брака.

Плюсы и минусы прокачки

Плюсы Минусы
Позволяет убедиться, что амортизатор исправен Необязательна для большинства моделей
Помогает устранить пузырьки после хранения При неправильном выполнении можно повредить изделие
Психологически успокаивает владельца Не влияет на ресурс и работу подвески

FAQ

Нужно ли прокачивать газовые амортизаторы?
Нет. Они уже заправлены газом под давлением и не нуждаются в дополнительной подготовке.

А если амортизаторы хранились долго?
Можно аккуратно сделать несколько плавных ходов штока для проверки. Но это не "прокачка", а просто тест исправности.

Можно ли прокачивать уже установленные амортизаторы?
Нет смысла. Если подвеска работает неровно — причина, скорее всего, в износе, а не в воздухе.

Зачем вообще указывать прокачку в инструкциях?
Это стандартная мера перестраховки, особенно для транспортированных или долго хранившихся деталей.

Мифы и правда

Миф: без прокачки амортизатор не заработает.
Правда: современные газомасляные модели готовы к работе сразу после установки.

Миф: прокачка продлевает срок службы.
Правда: ресурс зависит от качества детали и условий эксплуатации, а не от "помпы" штока.

Миф: нужно прокачивать даже старые амортизаторы.
Правда: это не восстановит их характеристики — поможет только замена.

3 интересных факта

  1. В одном автомобиле установлено от четырёх до шести амортизаторов - включая задние и дополнительные стабилизаторы.

  2. Некоторые производители (например, Bilstein) полностью отказываются от пункта "прокачка" в инструкциях, считая его устаревшим.

  3. Первые амортизаторы, требующие обязательной прокачки, появились ещё в 1950-х годах — и с тех пор технология ушла далеко вперёд.

Исторический контекст

Первые серийные гидравлические амортизаторы начали массово использоваться в 1930-х. Тогда воздух действительно мог скапливаться в рабочих полостях, ухудшая демпфирование. Чтобы избежать жалоб, инженеры рекомендовали перед установкой несколько раз "прокачать" шток. С развитием технологий и появлением газомасляных моделей необходимость в этом отпала, но привычка осталась.

