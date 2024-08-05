Скандальная реакция российской теннисистки на вопрос об СВО — журналиста просто ошарашило

Диана Шнайдер отказалась отвечать на политический вопрос на Олимпиаде

Иностранный корреспондент попытался спросить российскую теннисистку Диану Шнайдер о политике на пресс-конференции после финала олимпийского турнира в Париже.

Об этом сообщает Sport24.

Шнайдер ответила, что предпочитает вопросы, не касающиеся политики, и что она пришла, чтобы обсуждать теннис, отказываясь комментировать ситуацию, связанную с лайком на посте, поддерживающем ВС РФ.

Напомним, Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Париже, став первыми медалистами для России на этих соревнованиях.

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