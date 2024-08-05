Скандальная реакция российской теннисистки на вопрос об СВО — журналиста просто ошарашило

Иностранный корреспондент попытался спросить российскую теннисистку Диану Шнайдер о политике на пресс-конференции после финала олимпийского турнира в Париже.
Об этом сообщает Sport24.
Шнайдер ответила, что предпочитает вопросы, не касающиеся политики, и что она пришла, чтобы обсуждать теннис, отказываясь комментировать ситуацию, связанную с лайком на посте, поддерживающем ВС РФ.
Напомним, Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Париже, став первыми медалистами для России на этих соревнованиях.
Фото: commons.wikimedia.org/Laslovarga(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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