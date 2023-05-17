Беглов решает проблему нехватки школ за счет Москвы

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о получении субсидии из федерального бюджета на создание новых мест в петербургских школах. Несмотря на достижение Северной столицей триллионного бюджета, Смольный не тратит средства из городской казны на социальную инфраструктуру, обращаясь за помощью к Москве.

Необходимость создания мест в образовательных учреждениях возникла в связи с увеличением числа учеников в школах города на Неве. Так, в Петербурге должно появиться 27 новых учебных учреждений.

"В общеобразовательных организациях, запланированных к открытию в 2022–2024 годах, количество дополнительных мест составит 28 045, в том числе 6 260 мест в 2022 году, 6 875 мест в 2023 году, 14 910 в 2024 году", — сообщили в Смольном.

Стоит отметить, что в прошлом году Северная столица достигла триллионного бюджета, однако власти города не выделяют деньги из городской казны на строительство школ и обращаются за помощью к федеральному центру. Также при руководстве городом Александром Бегловым обязанности по возведению учебных заведений в разных районах переложили на девелоперов. Данное обстоятельство спровоцировало рост цен на жилье в новостройках.

Ранее Александр Беглов пообещал устранить нехватку учебных учреждений к началу 2025 года. Однако горожане уже не верят обещаниям чиновника, так как в городе на Неве регулярно срывают сроки строительства школ и детских садов.