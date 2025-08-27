Образование в новом формате: как преобразились школы Ингушетии к учебному году

В Ингушетии завершилась масштабная программа капитального ремонта образовательных учреждений, реализованная в рамках национальных проектов "Молодежь и дети" и "Семья". Работы проведены в десятках школ и детских садов республики, включая учреждения в Назрани, Карабулаке и сельских поселениях.

Ремонт предусматривал не только обновление фасадов и внутренней отделки, но и полную замену инженерных сетей, установку современных систем пожарной безопасности и наружного освещения. Во всех отремонтированных учреждениях обновлено учебное оборудование.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что республика демонстрирует одни из самых высоких темпов реализации программы капремонта в стране.

"Красивые учебные классы и здания мотивируют детей хорошо учиться, с охотой приобретать новые знания", — подчеркнул он.

В следующем году работы продолжатся еще в пяти детских садах и гимназии Малгобека. Программа модернизации образовательной инфраструктуры реализуется в республике последовательно на протяжении нескольких лет.