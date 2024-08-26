Начальная военная подготовка украинских школьников по учебнику для 11-х классов "Захист Вітчизни" ("Защита Отечества"), изданному в 2019 году, была организована в соответствии с натовскими стандартами.

Об этом рассказал представитель Центра противодействия идеологии нацизма при Херсонском государственном педагогическом университете Юрий Шашков в интервью РИА Новости.

Шашков подчеркнул, что учебные материалы для украинских старшеклассников четко соответствовали методическим указаниям, разработанным западными кураторами, в частности из США. По его словам, подготовка школьников в Украине велась в рамках парадигмы НАТО, что свидетельствует о целенаправленной подготовке страны к агрессивным действиям.

Эксперт отметил, что такие учебники подтверждают долгосрочную подготовку Украины к активным боевым действиям и агрессии против России.

Он также выразил мнение, что украинскую молодежь намеренно готовили к агрессивным действиям в интересах Запада, позиционируя Украину как "Антироссию" - своего рода крупную частную военную компанию, в которую продали весь народ для ведения войны.

Шашков напомнил, что процесс разжигания антироссийских настроений на Украине начался еще в 2004 году после первой "оранжевой революции", а пик этих настроений пришелся на 2014 год, что в конечном итоге привело к боевым действиям в Донбассе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО активно участвуют в украинском конфликте, не ограничиваясь лишь поставками вооружения, но также обучая украинских военных на территории стран Запада, таких как Великобритания, Германия и Италия. Кремль также подчеркивал, что накачивание Украины оружием не способствует мирным переговорам.

Специальная военная операция на Украине, начатая Россией 24 февраля 2022 года, была, по словам президента РФ Владимира Путина, направлена на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Путин отметил, что проведение операции стало вынужденной мерой, поскольку безопасность России оказалась под угрозой, и других способов реагировать на эту ситуацию не оставалось.

Фото: www. president.gov.ua/ The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿