В Северной Осетии первоклассникам подарили наборы для школы с национальным дизайном

В Северной Осетии всем первоклассникам были вручены школьные наборы с элементами национального стиля, предоставленные главой республики Сергеем Меняйло.
Учебный год в республике начался в среду, сразу после завершения трехдневной вахты памяти, посвященной жертвам трагедии в школе Беслана.
Глава республики отметил, что в честь начала учебного года все первоклассники получили канцелярские наборы, подготовленные специально к этому событию. Подарки были вручены более чем 8 тысячам первоклассников, включая учащихся школы-интерната в высокогорном селении Мацуте, где в первый класс пошли всего два ученика.
Каждый набор, оформленный в цветах осетинского триколора, включает в себя учебные материалы на осетинском и русском языках. В частности, дни недели, месяцы и цифры на закладках дублируются на обоих языках. Также в комплект входит словарик для записи осетинских слов. Всего в наборе 46 предметов.
Упаковка для фломастеров, пластилина, точилок, клея и даже ластиков была создана по специально разработанным шаблонам, чтобы соответствовать стандартам безопасности для детей. Все материалы были произведены в России, что также было подчеркнуто Меняйло.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Trip.with.taste , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )
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