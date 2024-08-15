Виталий Милонов направил обращение к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать школьную форму в стиле императорской России и СССР

Идея школьной формы в стиле императорской России и СССР была предложена в Госдуме

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Единая Россия") заявил в своем Telegram-канале, что направил обращение к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать школьную форму в стиле императорской России и СССР.

"Попросил министра просвещения Сергея Кравцова оценить идею о разработке школьной формы для российских школьников в духе и стиле лучших образцов школьной формы Императорской России и Советского Союза", - сообщил Милонов в своем Telegram-канале.

По мнению депутата Госдумы, в последнее время в российском обществе разгорается дискуссия относительно необходимости возвращения в обиход единой школьной формы.

"Очевидно, что школьная форма будет возвращена в самом обозримом будущем ввиду возрастающей популярности оной как среди родителей и педагогов, так и среди самих детей. Практически во всех школах нашей страны существуют определенные внутренние правила внешнего вида учащихся, стремящиеся к единообразию учеников", - подчеркнул Милонов.

Кроме того, по его словам, детские и школьные психологи в один голос утверждают, что единообразие внешнего вида сверстников благотворно сказывается на внутренней атмосфере детского коллектива, гасит нездоровое соперничество и соревнование семейным достатком.

"В нашей стране более целого века существовала традиция школьной формы, уходящая в имперскую историю, прерванная перестройкой и крушением Советского Союза. Всегда внешний облик учеников стремился к воспитанию лучших качеств у мальчиков и девочек. Мужественности, доблести и отваге у первых и состраданию, благородству и сердечности у вторых", - заключил парламентарий.

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