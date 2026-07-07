Детей перегрузили активностями: новый стандарт может остановить школьную гонку

Создание национального стандарта благополучия школьников должно начинаться с пересмотра учебной нагрузки и предоставления детям права на свободное время. Об этом в беседе с NewsInfo заявила семейный системный психолог Алена Леонова.

Ранее сообщалось о планах Государственной думы РФ законодательно закрепить национальный стандарт благополучия ребенка. Предполагается, что документ поможет сбалансировать учебную нагрузку, отдых и развитие учащихся.

При этом специалисты нередко указывают на важность соблюдения режима дня, который напрямую влияет на психоэмоциональное состояние школьников.

По мнению эксперта, текущая система рейтингов образовательных учреждений вынуждает школы искусственно увеличивать активность учащихся. Погоня за показателями ставит под удар психику детей, для которых участие в олимпиадах становится обязательным, а не добровольным процессом. Вопросы эмоционального выгорания в учебной среде стоят достаточно остро, а системная психологическая поддержка способна снизить уровень тревожности в период интенсивной подготовки к аттестации.

"Сейчас это буквально повсеместно, поголовно. Практически заставляют детей участвовать в олимпиадах, а это дополнительная нагрузка, стресс. На мой взгляд, это неправильно", — отметила психолог.

Она подчеркнула, что отсутствие свободного времени негативно сказывается на способности ребенка к творчеству и самостоятельному мышлению. Попытки взрослых занять каждую минуту ребенка ведут лишь к тому, что дети теряют интерес к деятельности и перестают понимать собственные желания.

В экспертном сообществе также обсуждаются риски, связанные с ранним вовлечением детей в профессиональную деятельность, что может лишить их полноценного детства. Вместе с тем, регулирующие органы расширяют инфраструктуру групп продленного дня, что требует внимательного отношения к балансу между обязательными занятиями и личным временем учеников, ведь чрезмерная интенсификация обучения негативно сказывается на здоровье детей даже в периоды отдыха.

"Когда у ребенка нет свободного времени, чтобы начать скучать, у него атрофируется способность к творчеству. Творчество наступает тогда, когда человеку нечем заняться. За детей все выдумали давным-давно, им только предлагается участие. Бесконечное количество активностей, потом удивляются, что ребенок ничего не хочет", — отметила специалист.

Психолог предположила, что могло бы войти в национальный стандарт благополучия ребенка.

"Я бы назвала посильную школьную нагрузку. Учеба в школе, внеурочные занятия, домашние задания, рабочий день у детей побольше, чем восемь часов у взрослого. Поменьше коллективизма, когда все занимаются одним и тем же, хотят они этого или нет. Больший выбор занятий внеурочных. Все остальное касается семьи. Семья — это основа благополучия школьника, и дошкольника, и после школьника тоже", — резюмировала психолог.

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