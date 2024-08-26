Девятиклассников в России начали склонять к поступлению в колледжи

У школьников возникли проблемы при переходе в 10-е классы

Как пишет "Коммерсантъ", у российских школьников возникли проблемы при переходе в 10-е классы, связанные с введением нового государственного образовательного стандарта. Вступивший в силу 1 сентября 2023 года, новый ГОСТ фактически ликвидировал общеобразовательные классы в старшей школе. Теперь ученики 10-11-х классов должны выбрать профиль обучения: естественно-научный, социально-экономический, технологический или гуманитарный. Для неопределившихся появились классы универсального профиля, но с изучением двух предметов на углубленном уровне, так что и они не могут считаться общеобразовательными.

Новый документ дал школам возможность проводить отбор по собственным критериям (средний балл аттестата, ОГЭ или собеседование) во все десятые классы. Тех, кто не прошел отбор, в 10-й класс не зачислили.

Председатель общественного движения "Родители Москвы" Илона Менькова рассказала изданию, что администрация таких школ предлагала родителям отдавать детей в колледжи, и только к "Родителям Москвы" обратились за помощью "около 50 человек", но судя по масштабу обсуждения в соцсетях, проблема куда серьезнее.

Генпрокуратура оказалась на стороне родителей. Надзорный орган утверждает, что все желающие должны получить возможность продолжить образование.

"Органы власти регионов обязаны предоставить дополнительные гарантии доступности обучения по программе среднего общего образования каждому ребенку, желающему ее освоить", — заявили в надзорном ведомстве.



В Министерстве просвещения не ответили на запрос "Коммерсанта".



Фото: own work/Анатолий Бузинский (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)