Эвакуацию учебного заведения пришлось организовать из-за оставленной коробки, которую заметили преподаватели, сообщает издание "КП-Екатеринбург".
Сообщается, что к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и специалисты.
Прибывшие саперы уже провели осмотр всех помещений образовательного учреждения. В ближайшее время учеников снова пустят на территорию школы, сообщили в администрации учебного заведения.
Будет ли продолжена праздничная линейка не сообщается.
Фото: https://commons.wikimedia.org/ Cpl. Sean P. Cummins
Welt: Россия обошла США по объему поставок газа в Европу
Во втором квартале текущего года страны Европейского Союза импортировали из России больше газа, чем из США, сообщает издание Welt.
Сикорский: Польша обязана сбивать ракеты РФ над Украиной, несмотря на НАТО
Ликвидировать ракетное оружие Российской Федерации над Украиной – это долг Польши. Об этом информировал британскую и международную деловую газету Financial Times польский политический деятель Радослав Сикорский, который на данный момент занимает пост министра иностранных дел.
Андрей Губин раскрыл свои планы жениться на девушке, которую по-настоящему любит
Андрей Губин посетил "Новую волну" в Сочи вместе со своей возлюбленной и рассказал о своих планах на личную жизнь, заявив, что хочет жениться на девушке, которую любит.
Путин посоветовал школьнику из Тувы копить на машину вместо мотоцикла
Российский лидер Владимир Путин порекомендовал учащемуся из Тувы копить денежные средства на автомобиль, нежели на мотоцикл. Таким образом, президент предостерег мальчика от возможной угрозы из-за использования опасного средства передвижения, информирует российское агентство РИА Новости.