В Арамиле из-за подозрительной коробки эвакуировали школу во время линейки

В Свердловской области детей эвакуировали во время праздничной линейки

Эвакуацию учебного заведения пришлось организовать из-за оставленной коробки, которую заметили преподаватели, сообщает издание "КП-Екатеринбург".

Сообщается, что к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и специалисты.

Прибывшие саперы уже провели осмотр всех помещений образовательного учреждения. В ближайшее время учеников снова пустят на территорию школы, сообщили в администрации учебного заведения.

Будет ли продолжена праздничная линейка не сообщается.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ Cpl. Sean P. Cummins