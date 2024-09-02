Жителей Улан-Удэ напугал юноша, разгуливающий у школы в балаклаве с автоматом в руках

Утром, 2 сентября возле школы №17 города Улан-Удэ родители учеников заметили неизвестного подростка в черной одежде с предметом, напоминающим автомат.
Юноша в балаклаве сильно испугал прохожих. Полиции удалось установить личность мальчика, им оказался ученик шестого класса местной школы, сообщили в МВД по Бурятии.
В пресс-службе региона объяснили, что 12-летний школьник после торжественной линейки переоделся в страйкбольную форму и взял с собой в школу пластиковую игрушечную винтовку. Он хотел встретиться с другом, чтобы погулять.
Сам подросток заявил, что не собирался пугать людей и не имел намерений причинить кому-либо вред.
В ведомстве сообщили, что в настоящее время ведется проверка данного инцидента, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Фото: commons.wikimedia.org/(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
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