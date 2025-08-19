Спешная подготовка к школе оборачивается стрессом: как не загубить сентябрь
Клинический психолог Екатерина Кес напомнила родителям, что август — лучшее время, чтобы мягко вернуть ребёнка к школьному ритму.
По её словам, повторять учебный материал перед началом занятий совсем не обязательно. Гораздо полезнее — помочь ребёнку психологически настроиться.
"Мозгу ребёнка нужна перезагрузка. Каникулы — это время, когда ребёнок отдыхает, восстанавливается, высыпается и отвлекается от учебного процесса", — объяснила специалист.
Первые недели — время адаптации
Психолог подчеркнула, что начало сентября всегда проходит в адаптационном режиме. Поэтому задача родителей — создать комфортные условия, а не нагружать ребёнка заранее.
Практические шаги для подготовки
Екатерина Кес советует сделать несколько простых вещей:
- обустроить рабочее место;
- вместе сходить за канцелярией;
- проверить бумагу и чернила в принтере;
- обновить логины к школьным платформам;
- повесить у стола шаблон расписания, который можно будет постепенно заполнить.
Главный акцент
Таким образом, настрой, порядок и поддержка родителей важнее, чем спешная "догонка" по учебным предметам. Это помогает детям войти в новый учебный год спокойно и уверенно.
