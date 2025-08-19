Спешная подготовка к школе оборачивается стрессом: как не загубить сентябрь

Клинический психолог Екатерина Кес напомнила родителям, что август — лучшее время, чтобы мягко вернуть ребёнка к школьному ритму.

По её словам, повторять учебный материал перед началом занятий совсем не обязательно. Гораздо полезнее — помочь ребёнку психологически настроиться.

"Мозгу ребёнка нужна перезагрузка. Каникулы — это время, когда ребёнок отдыхает, восстанавливается, высыпается и отвлекается от учебного процесса", — объяснила специалист.

Первые недели — время адаптации

Психолог подчеркнула, что начало сентября всегда проходит в адаптационном режиме. Поэтому задача родителей — создать комфортные условия, а не нагружать ребёнка заранее.

Практические шаги для подготовки

Екатерина Кес советует сделать несколько простых вещей:

обустроить рабочее место;

вместе сходить за канцелярией;

проверить бумагу и чернила в принтере;

обновить логины к школьным платформам;

повесить у стола шаблон расписания, который можно будет постепенно заполнить.

Главный акцент

Таким образом, настрой, порядок и поддержка родителей важнее, чем спешная "догонка" по учебным предметам. Это помогает детям войти в новый учебный год спокойно и уверенно.