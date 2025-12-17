Школа под контролем — только на бумаге: охранница признала вину после нападения

Инцидент в петербургской школе, где ученик с ножом ранил учительницу, получил новое развитие уже в уголовно-правовой плоскости. Следствие сосредоточилось не только на действиях подростка, но и на вопросах обеспечения безопасности в учебном заведении. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Признание вины сотрудницей охраны

Охранница школы № 191 в Санкт-Петербурге, которая в день происшествия пропустила ученика с ножом, несмотря на срабатывание металлодетекторов, признала вину по уголовному делу. Речь идёт о деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Задержанная сотрудница охранного предприятия признала вину, ее поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения", — сообщил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

По данным следствия, именно отсутствие должного досмотра позволило школьнику пронести холодное оружие в здание учебного заведения. Это обстоятельство стало ключевым при возбуждении отдельного уголовного дела в отношении сотрудницы охранной организации.

Хронология нападения в школе

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл около 07:00 в середине декабря. Девятиклассник пришёл с ножом в школу на Белорусской улице, где у него было запланировано индивидуальное дополнительное занятие. Во время урока он трижды ранил свою 29-летнюю учительницу.

После нападения подросток попытался свести счёты с жизнью. По предварительным данным полиции, мотивом нападения стало недовольство выставленной ему оценкой. И учительницу, и ученика в тяжёлом состоянии доставили в медицинские учреждения.

Действия следствия и позиция подростка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье об убийстве. По информации источника ТАСС, состояние здоровья подростка к вечеру 16 декабря позволило следователям доставить его на допрос в качестве подозреваемого.

Однако школьник отказался давать показания, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя. После этого, с разрешения врачей, его поместили в изолятор временного содержания. Следственные действия по делу продолжаются.

Второе уголовное дело о нарушении безопасности

Во вторник Следственный комитет сообщил о возбуждении второго уголовного дела — по ч. 1 ст. 238 УК РФ, касающейся оказания услуг с нарушением требований безопасности. В рамках этого дела была задержана сотрудница охранной фирмы, дежурившая в школе в день нападения.

Следствие намерено дать правовую оценку действиям охраны и проверить, насколько условия контракта по обеспечению безопасности соответствовали установленным нормам. Решения по мере пресечения в отношении подозреваемой ожидаются в ближайшее время.