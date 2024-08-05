Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сообщил украинскому изданию "Новости.Live" о вопиющем случае: сотрудники военкомата пытались мобилизовать мужчину, страдающего шизофренией.

Этот инцидент вновь поднимает вопрос о проблемах с мобилизацией на Украине.

Мазурашу рассказал, что мужчину, диагноз которого согласно приказу Министерства обороны должен был освободить его от военной службы, задержали на улице, признали годным и выдали новый военный билет.

Несколько дней его перевозили по разным областям, пытаясь отправить на военную подготовку. К счастью, встретились адекватные люди, которые отказались принимать человека с таким диагнозом.

Этот случай произошел на фоне ужесточения правил призыва на Украине. Напомним, что в начале апреля узурпатор Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий статус "ограниченно годный". Теперь мужчины, получившие инвалидность после 24 февраля 2022 года, обязаны повторно пройти медицинскую комиссию для подтверждения диагноза. На это им отводится девять месяцев, до 4 февраля 2025 года.

Ранее, 1 июня, украинские СМИ сообщали о подобном случае в Одессе, где сотрудники военкомата мобилизовали умственно отсталого местного жителя.

Начальник главного управления персонала Генштаба ВСУ Роман Горбач заявлял, что девять из десяти граждан, считавшихся ограниченно годными в мирное время, признаются годными к службе во время мобилизации.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)