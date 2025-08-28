Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:08

Индийские ученые нашли то, что искали столетиями — подробности нового открытия

Древние шивалингамы найдены при раскопках в Джамму и Кашмире

Во время проведения масштабных работ по восстановлению древнего святилища в районе Анантнага, расположенного в штате Джамму и Кашмир, Индия, археологи сделали сенсационное открытие.

Под слоями векового ила и наносов были обнаружены коллекции старинных шивалингамов — каменных идолов, символизирующих бога Шиву, а также культовых статуй, имеющих важное религиозное значение. Эта находка стала значимым вкладом в изучение истории индуизма и свидетельством богатого духовного наследия региона.

Особенности находки и её культурное значение

Обнаруженные артефакты представляют собой уникальный комплекс религиозных предметов, датируемых несколькими веками назад. Шивалинги — это священные символы бога Шивы, которые издавна почитались верующими по всей Индии.

Археологи предполагают, что на месте раскопок ранее располагалось святилище, где проводились важные ритуалы и церемонии. В частности, здесь был обнаружен след от древнего обряда абхишеки — ритуала омовения лингамов водой, молоком, медом и топленым маслом. Этот обряд символизирует очищение души и привлечение божественной милости.

Восстановление святилища и его значение для современности

Работы по восстановлению этого исторического памятника осуществляются в рамках масштабной государственной программы по сохранению культурного наследия штата Джамму и Кашмир. Правительство выделило значительные средства для восстановления заброшенных водоемов и храмовых комплексов с целью возрождения духовных центров региона. Археологи подчеркивают важность подобных проектов: они не только помогают сохранить исторические памятники, но и открывают новые горизонты для научных исследований.

Обнаружение древних артефактов открывает перспективы для развития культурного туризма и паломничества. В регионе планируется создание единого туристического маршрута, который соединит восстановленный источник в Анантнаге с рекой Шивлинг в Барамулле и рядом других археологических памятников. Такой маршрут сможет привлечь большое количество туристов и паломников со всей Индии и зарубежья, что положительно скажется на местной экономике.

Интересные факты по теме

1. В 2018 году археологи нашли в штате Уттар-Прадеш древний храмовый комплекс с более чем 2000-летней историей, что подтверждает богатство индуистского наследия региона.
2. В Индии существует более 3000 храмов, посвященных богу Шиве, что делает его одним из самых почитаемых богов в стране.
3. В 2019 году ученые обнаружили в штате Махараштра древние руины, связанные с культами Шивы, датируемые примерно VIII-VII веками до н. э.

