Международная морская организация (IMO) готовится к обсуждению Net-Zero Framework (NZF) — стратегического механизма, который должен стимулировать переход мирового флота на альтернативные источники энергии. По мнению экспертов Transport & Environment, успех этой инициативы зависит от того, сохранит ли регулятор жесткость установленных критериев или пойдет на компромиссы, которые могут замедлить декарбонизацию отрасли.

На сегодняшний день морские перевозки практически полностью зависят от ископаемого топлива, что обеспечивает около 3% глобальных выбросов парниковых газов ежегодно. В 2023 году IMO зафиксировала цель по достижению чистого нуля к 2050 году. Ряд крупных игроков, включая Maersk и Cargill, уже начали инвестировать в суда, способные работать на электротопливах (e-fuels), а также развивать «зеленые коридоры» между портами и производителями возобновляемой энергии.

Ключевой механизм NZF предполагает сочетание двух инструментов: постепенного ужесточения требований к углеродной интенсивности судового топлива и введения углеродного ценообразования. Эта связка создает экономический стимул для судовладельцев: инвестировать в чистую энергию или выплачивать штрафы за превышение лимитов выбросов. По предварительным оценкам, ежегодные поступления от таких сборов могут составить до $15 млрд, которые планируется направить на поддержку энергоперехода, в том числе в странах с низким уровнем дохода.

Однако отсутствие окончательного принятия NZF в прошлом году создало ситуацию неопределенности. Для поставщиков энергии это выразилось в отсрочке инвестиций и невозможности заключения долгосрочных соглашений о выкупе продукции, что оставляет их в проигрышном положении по сравнению с нефтегазовым сектором.

Особое внимание привлекает предложение Японии по пересмотру архитектуры NZF. Критики отмечают два основных риска в данной инициативе:

Размывание критериев топлива. Предложение расширить перечень допустимых «новых топлив и технологий» может фактически легализовать длительное использование сжиженного природного газа (СПГ) и био-топлива из сельскохозяйственных культур. Эти варианты дешевле в краткосрочной перспективе, но не обеспечивают нулевого уровня выбросов, что создает риск «технологического тупика» и снижает стимулы для развития дорогостоящих e-fuels.

Предложение расширить перечень допустимых «новых топлив и технологий» может фактически легализовать длительное использование сжиженного природного газа (СПГ) и био-топлива из сельскохозяйственных культур. Эти варианты дешевле в краткосрочной перспективе, но не обеспечивают нулевого уровня выбросов, что создает риск «технологического тупика» и снижает стимулы для развития дорогостоящих e-fuels. Децентрализация управления средствами. Японская концепция «прямых вкладов» может передать контроль над распределением штрафных средств самим судовладельцам. Это создает риск того, что средства будут инвестироваться в собственные цепочки поставок компаний, а не в общеотраслевые проекты или поддержку уязвимых государств.

Итог обсуждений в декабре определит, получит ли судоходство четкие правила игры, аналогичные тем, что обеспечили бурный рост солнечной энергетики, или отрасль останется заложницей краткосрочных экономических интересов.