Без них не отплывали ни викинги, ни Колумб: удивительная судьба корабельных кошек

С древнейших времён человек не выходил в море один. Вместе с ним на палубе шагали преданные и ловкие спутники — кошки. Они сопровождали мореплавателей задолго до появления компасов и парусов нового типа, помогая выживать в суровых морских путешествиях. Первоначально их брали на борт не ради уюта или компании — кошки выполняли конкретную, жизненно важную задачу: охраняли запасы продовольствия от грызунов.

Как кошки стали частью мореплавания

Первые упоминания о кошках на кораблях относятся к временам финикийцев и египтян. Тогдашние мореплаватели быстро поняли: пара усатых хищников способна защитить судно лучше любого капкана. Крысы и мыши не только портили еду и верёвочные снасти, но и могли перегрызть древесину корпуса, ослабляя судно изнутри. Добавим сюда угрозу заболеваний, переносимых грызунами, — и становится ясно, почему кошки на борту стали незаменимыми.

Со временем к утилитарной функции добавились новые — психологические и даже мистические. Моряки заметили, что кошки не просто охотятся, но и тонко чувствуют перемены в погоде, ведут себя осмысленно и будто понимают, что происходит вокруг. Постепенно пушистые спутники превратились в настоящих талисманов кораблей.

Кошачья служба: от трюма до капитанской рубки

Корабельная кошка выполняла сразу несколько задач. Главная — защита провизии от грызунов. Для этого животные часто жили в трюмах и камбуза, где находились бочки с зерном, сухари, копчёное мясо и другие запасы.

Но на этом их обязанности не заканчивались:

Они поддерживали эмоциональный климат в команде. Общение с животным помогало морякам справляться с одиночеством и стрессом. Считалось, что кошка чувствует приближение шторма — её беспокойство могло стать сигналом к усилению наблюдения за горизонтом. В некоторых командах кошки становились "боевыми талисманами" — их считали хранителями удачи и спокойного моря.

Полидактильные кошки — любимцы моряков

Особым почётом пользовались полидактильные кошки — животные, у которых на лапах не пять пальцев, а шесть и больше. Моряки верили, что такие кошки ловчее и быстрее реагируют на движение крыс. Из-за этого их часто называли "корабельными" или "морскими" кошками.

Хотя научных доказательств этой теории нет, вера в особые способности полидактильных кошек прочно закрепилась в морском фольклоре. И даже сегодня в прибрежных городах можно встретить потомков этих легендарных питомцев, которых моряки когда-то брали с собой в плавания.

Кошка как барометр

Моряки издавна наблюдали за поведением кошек, чтобы предсказать погоду. Если животное начинало беспокойно бегать, громко мяукать или слишком часто умываться — это воспринималось как предвестие шторма.

Современные учёные нашли рациональное объяснение этому явлению: кошки действительно способны чувствовать малейшие колебания атмосферного давления и влажности воздуха. Их слух и обоняние настолько чувствительны, что они улавливают изменения задолго до того, как их замечает человек. Благодаря этому моряки называли своих питомцев "живыми барометрами".

Суеверия и легенды о корабельных кошках

Морская жизнь полна поверий, и кошки заняли в них особое место.

Кошка на борту — к удаче. Если животное само приходило на корабль перед отплытием, это считалось знаком благополучного путешествия. Кошка уходит с судна — к беде. Уход питомца с корабля перед рейсом воспринимался как предупреждение об опасности.

Также существовало поверье, что выбросить кошку за борт — величайшее оскорбление морских богов. Считалось, что такой поступок принесёт судну девять лет несчастий. Благодаря этой вере пушистые охотники находились под своеобразной защитой.

Как кошки помогали морякам

Жизнь в море тяжела: замкнутое пространство, качка, нехватка сна и постоянное напряжение. Поэтому кошка на борту выполняла важную терапевтическую функцию. Моряки верили, что прикосновение к тёплой шерсти помогает уменьшить тошноту и тревогу.

Кроме того, кошки нередко становились центром общения и даже развлечения. В перерывах между вахтами моряки учили их трюкам: звонить в колокольчик, ходить по канату, садиться по команде. Эти импровизированные представления поднимали настроение команде и нередко показывались гостям во время стоянок в портах.

Сравнение: дикие и корабельные кошки