Без них не отплывали ни викинги, ни Колумб: удивительная судьба корабельных кошек
С древнейших времён человек не выходил в море один. Вместе с ним на палубе шагали преданные и ловкие спутники — кошки. Они сопровождали мореплавателей задолго до появления компасов и парусов нового типа, помогая выживать в суровых морских путешествиях. Первоначально их брали на борт не ради уюта или компании — кошки выполняли конкретную, жизненно важную задачу: охраняли запасы продовольствия от грызунов.
Как кошки стали частью мореплавания
Первые упоминания о кошках на кораблях относятся к временам финикийцев и египтян. Тогдашние мореплаватели быстро поняли: пара усатых хищников способна защитить судно лучше любого капкана. Крысы и мыши не только портили еду и верёвочные снасти, но и могли перегрызть древесину корпуса, ослабляя судно изнутри. Добавим сюда угрозу заболеваний, переносимых грызунами, — и становится ясно, почему кошки на борту стали незаменимыми.
Со временем к утилитарной функции добавились новые — психологические и даже мистические. Моряки заметили, что кошки не просто охотятся, но и тонко чувствуют перемены в погоде, ведут себя осмысленно и будто понимают, что происходит вокруг. Постепенно пушистые спутники превратились в настоящих талисманов кораблей.
Кошачья служба: от трюма до капитанской рубки
Корабельная кошка выполняла сразу несколько задач. Главная — защита провизии от грызунов. Для этого животные часто жили в трюмах и камбуза, где находились бочки с зерном, сухари, копчёное мясо и другие запасы.
Но на этом их обязанности не заканчивались:
-
Они поддерживали эмоциональный климат в команде. Общение с животным помогало морякам справляться с одиночеством и стрессом.
-
Считалось, что кошка чувствует приближение шторма — её беспокойство могло стать сигналом к усилению наблюдения за горизонтом.
-
В некоторых командах кошки становились "боевыми талисманами" — их считали хранителями удачи и спокойного моря.
Полидактильные кошки — любимцы моряков
Особым почётом пользовались полидактильные кошки — животные, у которых на лапах не пять пальцев, а шесть и больше. Моряки верили, что такие кошки ловчее и быстрее реагируют на движение крыс. Из-за этого их часто называли "корабельными" или "морскими" кошками.
Хотя научных доказательств этой теории нет, вера в особые способности полидактильных кошек прочно закрепилась в морском фольклоре. И даже сегодня в прибрежных городах можно встретить потомков этих легендарных питомцев, которых моряки когда-то брали с собой в плавания.
Кошка как барометр
Моряки издавна наблюдали за поведением кошек, чтобы предсказать погоду. Если животное начинало беспокойно бегать, громко мяукать или слишком часто умываться — это воспринималось как предвестие шторма.
Современные учёные нашли рациональное объяснение этому явлению: кошки действительно способны чувствовать малейшие колебания атмосферного давления и влажности воздуха. Их слух и обоняние настолько чувствительны, что они улавливают изменения задолго до того, как их замечает человек. Благодаря этому моряки называли своих питомцев "живыми барометрами".
Суеверия и легенды о корабельных кошках
Морская жизнь полна поверий, и кошки заняли в них особое место.
-
Кошка на борту — к удаче. Если животное само приходило на корабль перед отплытием, это считалось знаком благополучного путешествия.
-
Кошка уходит с судна — к беде. Уход питомца с корабля перед рейсом воспринимался как предупреждение об опасности.
Также существовало поверье, что выбросить кошку за борт — величайшее оскорбление морских богов. Считалось, что такой поступок принесёт судну девять лет несчастий. Благодаря этой вере пушистые охотники находились под своеобразной защитой.
Как кошки помогали морякам
Жизнь в море тяжела: замкнутое пространство, качка, нехватка сна и постоянное напряжение. Поэтому кошка на борту выполняла важную терапевтическую функцию. Моряки верили, что прикосновение к тёплой шерсти помогает уменьшить тошноту и тревогу.
Кроме того, кошки нередко становились центром общения и даже развлечения. В перерывах между вахтами моряки учили их трюкам: звонить в колокольчик, ходить по канату, садиться по команде. Эти импровизированные представления поднимали настроение команде и нередко показывались гостям во время стоянок в портах.
Сравнение: дикие и корабельные кошки
|Характеристика
|Дикие кошки
|Корабельные кошки
|Среда обитания
|Земля, суша
|Судно, замкнутое пространство
|Основная задача
|Охота, выживание
|Охрана запасов, поддержание порядка
|Контакт с человеком
|Минимальный
|Тесное взаимодействие с экипажем
|Поведение
|Независимое
|Привязанность и адаптация
|Роль в культуре
|Символ свободы
|Символ удачи и защиты
Советы: как приучить кошку к путешествиям
Современные яхтсмены тоже нередко берут питомцев с собой в море. Чтобы животное чувствовало себя комфортно, стоит придерживаться простых правил:
-
Постепенно знакомить кошку с водой и движением судна.
-
Использовать спасательный жилет для питомца — его можно найти в магазинах морского снаряжения.
-
Обеспечить место для сна и укрытия от ветра.
-
Следить за питанием и доступом к пресной воде.
-
На случай непогоды — держать переноску в тёплом месте.
Эти меры помогут избежать стресса и сделать путешествие безопасным.
Ошибки моряков: что не стоит делать
Ошибка → игнорировать стресс животного
Последствие → кошка может убежать или заболеть
Альтернатива → постепенно приучайте питомца, создайте безопасное пространство
Ошибка → использовать громкие команды и наказания
Последствие → кошка начнёт бояться людей
Альтернатива → применяйте мягкий голос, лакомства и похвалу
Ошибка → не учитывать климатические условия
Последствие → переохлаждение или перегрев
Альтернатива → тёплый коврик, солнцезащитная тень и свежая вода
А что если кошка исчезла в море?
Моряки верили, что кошка, сошедшая с борта, обязательно вернётся домой — каким бы дальним ни было путешествие. Это поверие имело и практическое значение: животные действительно нередко находили дорогу к берегу, ориентируясь по запаху и звукам.
Плюсы и минусы корабельных кошек
|Плюсы
|Минусы
|Уничтожают грызунов
|Могут царапать снасти или мебель
|Повышают моральный дух экипажа
|Нуждаются в пище и уходе
|Предупреждают о штормах
|Боятся громких звуков
|Служат талисманами удачи
|Плохо переносят сильную качку
Мифы и правда о корабельных кошках
Миф: кошка может вызвать бурю.
Правда: животное просто реагирует на изменения давления.
Миф: кошка не умеет плавать.
Правда: многие кошки способны держаться на воде, хотя не любят её.
Миф: кошка — плохой пассажир.
Правда: при правильной адаптации она спокойно переносит плавание.
Интересные факты
- На судах Британского флота кошки служили официально вплоть до 1970-х годов.
- У Уинстона Черчилля была любимица по имени Нельсон, которую он называл "морским советником".
- В Японии сохранился музей, посвящённый кошкам-талисманам моряков, где выставлены старинные ошейники и миниатюрные спасательные жилеты.
Исторический контекст
Корабельные кошки сопровождали великие экспедиции — от викингов до кругосветных путешествий эпохи Колумба. Они становились свидетелями открытий, шторма и триумфа морской эпохи. В британских архивах сохранились записи о кошках, числящихся в списках экипажей наравне с людьми, а их содержание даже оплачивалось из корабельного бюджета.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru