Экономия на шинах оборачивается проблемами: где можно сэкономить, а где не стоит

При выборе нештатных шин важно не гнаться за дешевизной и ориентироваться на баланс цены и качества, отметил лидер общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. О принципах выбора альтернативной резины он рассказал в комментарии NewsInfo.

Выбор шин напрямую зависит от финансовых возможностей, однако самые дешевые варианты могут обернуться проблемами с качеством и безопасностью, предостерег эксперт. По его словам, оптимальным решением становится компромисс, не самая дешевая, но и не премиальная резина.

"Минимальные цены имеют китайские шины. Если хотите сэкономить, лучше это сделать не относительно качества. Надо идти на компромисс. Самые дешевые брать может быть опасно с точки зрения качества. Лучше все-таки ориентироваться на соотношение цены-качества", — посоветовал специалист.

Он также отметил, что альтернативой новым шинам могут стать б/у варианты известных производителей с минимальным износом, особенно если речь идет о японских или корейских брендах. При этом эксперт советует внимательно изучать результаты тестов перед покупкой.

"Если износ минимальный, буквально один-два миллиметра, то можно, но производства Японии или Кореи, то есть родное производство. Там где гарантировано качество, компоненты качественные. Это хороший компромисс. Вы можете взять б/у резину, равномерно изношенную, без грыж, по приемлемой цене, например, по цене верхнего диапазона китайской резины", — рассказал Лысаков.

По словам эксперта, желательно при покупке не оригинальной резины ориентироваться на отзывы.