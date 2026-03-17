Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сезонная замена колёс и проверка сход-развала
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:13

Экономия на шинах оборачивается проблемами: где можно сэкономить, а где не стоит

При выборе нештатных шин важно не гнаться за дешевизной и ориентироваться на баланс цены и качества, отметил лидер общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. О принципах выбора альтернативной резины он рассказал в комментарии NewsInfo.

Выбор шин напрямую зависит от финансовых возможностей, однако самые дешевые варианты могут обернуться проблемами с качеством и безопасностью, предостерег эксперт. По его словам, оптимальным решением становится компромисс, не самая дешевая, но и не премиальная резина.

"Минимальные цены имеют китайские шины. Если хотите сэкономить, лучше это сделать не относительно качества. Надо идти на компромисс. Самые дешевые брать может быть опасно с точки зрения качества. Лучше все-таки ориентироваться на соотношение цены-качества", — посоветовал специалист.

Он также отметил, что альтернативой новым шинам могут стать б/у варианты известных производителей с минимальным износом, особенно если речь идет о японских или корейских брендах. При этом эксперт советует внимательно изучать результаты тестов перед покупкой.

"Если износ минимальный, буквально один-два миллиметра, то можно, но производства Японии или Кореи, то есть родное производство. Там где гарантировано качество, компоненты качественные. Это хороший компромисс. Вы можете взять б/у резину, равномерно изношенную, без грыж, по приемлемой цене, например, по цене верхнего диапазона китайской резины", — рассказал Лысаков.

По словам эксперта, желательно при покупке не оригинальной резины ориентироваться на отзывы.

"Отзывы часто хорошо характеризуют поведение качества резины. Если отзывов набирается достаточно много отрицательных, шумная резина, жесткая резина, грыжа выскакивает, это повод воздержаться от покупки данной модели", — заключил автоспециалист.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet