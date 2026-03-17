Экономия на шинах оборачивается проблемами: где можно сэкономить, а где не стоит
При выборе нештатных шин важно не гнаться за дешевизной и ориентироваться на баланс цены и качества, отметил лидер общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. О принципах выбора альтернативной резины он рассказал в комментарии NewsInfo.
Выбор шин напрямую зависит от финансовых возможностей, однако самые дешевые варианты могут обернуться проблемами с качеством и безопасностью, предостерег эксперт. По его словам, оптимальным решением становится компромисс, не самая дешевая, но и не премиальная резина.
"Минимальные цены имеют китайские шины. Если хотите сэкономить, лучше это сделать не относительно качества. Надо идти на компромисс. Самые дешевые брать может быть опасно с точки зрения качества. Лучше все-таки ориентироваться на соотношение цены-качества", — посоветовал специалист.
Он также отметил, что альтернативой новым шинам могут стать б/у варианты известных производителей с минимальным износом, особенно если речь идет о японских или корейских брендах. При этом эксперт советует внимательно изучать результаты тестов перед покупкой.
"Если износ минимальный, буквально один-два миллиметра, то можно, но производства Японии или Кореи, то есть родное производство. Там где гарантировано качество, компоненты качественные. Это хороший компромисс. Вы можете взять б/у резину, равномерно изношенную, без грыж, по приемлемой цене, например, по цене верхнего диапазона китайской резины", — рассказал Лысаков.
По словам эксперта, желательно при покупке не оригинальной резины ориентироваться на отзывы.
"Отзывы часто хорошо характеризуют поведение качества резины. Если отзывов набирается достаточно много отрицательных, шумная резина, жесткая резина, грыжа выскакивает, это повод воздержаться от покупки данной модели", — заключил автоспециалист.
