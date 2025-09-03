Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:11

Дорожает все, кроме китайского премиума: какие объявления россияне выставляют на продажу тысячами

Известия: владельцы начали массово перепродавать китайские премиальные машины спустя три года

За последний год количество объявлений о продаже китайских премиальных автомобилей в России выросло в три раза, сообщает "Известия" со ссылкой на данные Auto. ru.

Основные цифры
Средний возраст выставленных на продажу машин снизился с 2,1 до 1,9 года.
Средняя стоимость уменьшилась с 5,17 млн до 4,86 млн рублей.

Количество предложений:

  • Lixiang — рост в 4 раза;
  • Zeekr и Tank — в 3 раза;
  • Voyah — в 2,7 раза.

Почему так происходит
Эксперты считают ситуацию естественной:

Роман Титов (ГК "Авилон") напомнил, что премиальные автомобили обычно держат у одного владельца не более трёх лет. Поскольку экспансия китайских брендов началась в 2022 году, сейчас наступает момент массовых перепродаж.
Ирина Франк (Frank Auto) связала процесс с быстрым обновлением модельных рядов и ростом конкуренции, что автоматически снижает стоимость автомобилей.

Личный опыт покупателей
Не все владельцы оказались довольны:

"Есть достаточно большая доля "отказников": тех, кто прежде ездил на европейской или японской модели премиум-класса. Но, пересев на "китайца", понял, что он всё же не дотягивает до привычного уровня", — отметил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

По его словам, от 20% до 25% продавцов китайских премиум-авто планируют вновь пересесть на европейские или японские бренды.

Итог
Рост числа предложений о продаже отражает естественный цикл эксплуатации премиум-машин, но также показывает, что часть автовладельцев не нашла в китайских моделях ожидаемого уровня качества.

