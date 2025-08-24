Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Китайская виза превращается в квест: туристам придётся начинать подготовку за месяцы

Эксперты советуют туристам заранее подавать заявки на визу в Китай

Туристам, планирующим поездку в Китай, теперь стоит начинать оформление документов значительно раньше. Визовый центр в Санкт-Петербурге рекомендует подавать заявление за 2-3 месяца до даты выезда, чтобы избежать неожиданных задержек.

Новый порядок подачи документов
31 марта китайская дипмиссия изменила алгоритм получения визы. Эти поправки слегка увеличили сроки оформления. Особенно заметно это почувствовали во Владивостоке, где весной процесс сопровождался настоящим коллапсом.

В Петербурге ситуация спокойнее, но правила едины для всех. Теперь процедура выглядит так:

  • турист заполняет анкету на сайте www. visaforchina.cn;
  • ждёт её одобрения;
  • получает ваучер — подтверждение того, что документы готовы к подаче;
  • в течение 30 дней с момента получения ваучера может прийти в визовый центр и подать заявление.

Почему это важно
Хотя изменения пока не слишком сильно увеличили сроки, эксперты советуют не откладывать оформление. Учитывая рост интереса к поездкам в Китай, особенно в праздничные периоды, заранее поданная заявка — лучший способ избежать сбоев и накладок в планах.

