Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Голени в огне: когда пробежка превращается в пытку

Cleveland Clinic уточнила, какие упражнения помогают при боли в верхней части голени

Бывало ли у вас так: вы выходите на пробежку в отличном настроении, но уже через пару километров чувствуете, как голени словно "горит" изнутри? Это не что иное, как знаменитые "shin splints" — воспаление тканей в области передней поверхности голени. Состояние неприятное, но, к счастью, вполне обратимое.

Почему возникает боль в голени

Медики называют это явление медиальным тибиальным стресс-синдромом. Проще говоря, при резком увеличении нагрузки — будь то скорость, дистанция или частота тренировок — мышцы и сухожилия вокруг большеберцовой кости не успевают адаптироваться и воспаляются. Особенно часто с этим сталкиваются бегуны и танцоры. Интересный факт: у новичков вероятность появления "shin splints" выше почти в два раза, чем у опытных спортсменов, которые привыкли к нагрузкам.

Кстати, боль в голени нередко путают с судорогами икроножных мышц, но это разные вещи. В первом случае неприятные ощущения локализуются именно по передней поверхности голени, а не сзади.

Как справиться с "shin splints"

Избавиться от боли за пять минут, увы, не получится. Главный способ лечения — уменьшение нагрузки и отдых. Врачи советуют так называемое правило 10 %: увеличивайте объём бега не более чем на 10 % в неделю. Так организм постепенно адаптируется, и риск воспаления снизится.

Также поможет метод R. I. C.E., известный каждому физиотерапевту:

  • Rest (отдых) — откажитесь от нагрузок, которые провоцируют боль. Замените бег на плавание или велосипед.
  • Ice (лёд) — прикладывайте холод на 15-30 минут несколько раз в день.
  • Compression (сжатие) — специальные компрессионные гольфы или эластичные бинты облегчат состояние.
  • Elevation (приподнятое положение) — держите ноги выше уровня сердца, чтобы уменьшить отёк.

Перед возвращением к пробежкам нужно выдержать как минимум две недели без боли. Многие спортсмены также используют компрессионные носки для лучшего кровообращения и восстановления.

Как предотвратить повторение проблемы

Профилактика всегда проще лечения. Вот что стоит учесть:

  • Чередуйте бег с низкоударными тренировками — плаванием, йогой или велопрогулками.
  • Постепенно увеличивайте нагрузку и планируйте "лёгкие" недели.
  • Выбирайте подходящую обувь: старые кроссовки теряют амортизацию уже после 500-600 км.
  • При плоскостопии или регулярных болях помогут ортопедические стельки.

Факт: исследования Американского колледжа спортивной медицины показывают, что правильный выбор обуви снижает риск повторных воспалений более чем на 30 %.

Особенности бега по беговой дорожке

Многие думают, что мягкое покрытие тренажёра избавит их от "shin splints". На деле боль может возникать и здесь. Чтобы минимизировать риски:

  • Меняйте наклон дорожки, чтобы имитировать естественный рельеф.
  • Начинайте с разминки — хотя бы пять минут ходьбы и лёгкого бега.
  • Постепенно увеличивайте продолжительность тренировок.
  • Делайте растяжку — простые упражнения на мышцы голени и стопы помогают предотвратить воспаление.

Когда пора к врачу

Если боль не проходит даже после отдыха и стандартных мер, возможно, дело не в "shin splints", а в стресс-переломе или тендините. В таких случаях нужна консультация ортопеда и полноценное обследование.

