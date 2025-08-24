Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает ягодичный мостик
Девушка делает ягодичный мостик
© Designed be Freepik by user18526052 is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:30

Секрет здоровых голеней кроется не в голени, а в ягодицах

Физиотерапевт Сэм Бекортни назвал упражнения для снижения риска шинсплинтов

Когда бег становится источником радости, но внезапно появляется ноющая боль в голени, это способно надолго выбить из колеи. Шинсплинты — знакомая проблема для многих спортсменов и любителей активного образа жизни. Но мало кто задумывается, что ключ к их профилактике лежит не только в самих голенях, но и… в ягодичных мышцах.

Почему болят голени

Шинсплинты, или медиальный тибиальный стресс-синдром, возникают, когда большеберцовая кость и окружающие её ткани испытывают чрезмерное напряжение. Мышцы голени играют роль амортизаторов: передняя большеберцовая и икроножные мышцы словно строительные леса поддерживают кость и снижают нагрузку при беге. Но если они ослаблены или перегружены, боль неизбежна.

Физиотерапевт из Нью-Йорка Сэм Бекортни объясняет: укрепление обеих сторон голени — обязательное условие для снижения риска шинсплинтов. И здесь важна не только работа с голенью, но и с ягодичными мышцами: сильные бедра и таз берут часть нагрузки на себя, стабилизируя корпус и делая бег более экономичным.

Две простые, но эффективные техники

Чтобы укрепить мышцы и снять лишнее напряжение с голени, подойдут два варианта мостиков:

Мостик с поднятыми носками

  • Лягте на спину, согните колени, пятки прижмите к полу, а носки поднимите вверх.
  • На выдохе сожмите ягодицы и поднимите таз, пока тело не образует диагональ от колен до груди.
  • Сохраняйте носки поднятыми всё время, фиксируясь в верхней точке на секунду.

Этот вариант отлично включает переднюю большеберцовую мышцу — она остается в напряжении, что помогает лучше защищать кость.

Мостик с поднятыми пятками

  • Лягте на спину, согните колени, приподняв пятки — опора должна быть на носки.
  • На выдохе поднимите таз вверх, держа корпус в линии.
  • Контролируйте движение и держите пятки как можно выше, избегая судорог.

Такой вариант активнее нагружает икры и одновременно растягивает переднюю поверхность голени.

Что ещё важно учитывать

Несмотря на пользу этих упражнений, они не являются панацеей. Чтобы минимизировать риск шинсплинтов:

  • подбирайте кроссовки с учётом типа стопы,
  • не увеличивайте беговой объём более чем на 10% в неделю,
  • делайте динамическую разминку,
  • чередуйте бег с другими видами тренировок.

Интересный факт: исследования показывают, что бегуны, уделяющие внимание упражнениям на ягодицы, снижают вероятность травм нижних конечностей почти на треть.

Сильные ягодицы и крепкие мышцы голени — это не просто основа красивой фигуры, а надежный фундамент для здорового и комфортного бега. Добавив всего два упражнения в свою тренировочную программу, вы сможете не только справиться с болью, но и повысить эффективность каждой пробежки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Винни Ю объяснила, зачем нужно растягивать фасцию сегодня в 4:10

Три простых упражнения для фасции, которые снимут скованность за минуты

Фасция — скрытая сеть внутри нашего тела, от которой зависит свобода движения. Узнайте, как её растягивать и почему это важно для здоровья.

Читать полностью » Фитнес-тренер Эмили Скай показала 20-минутное упражнение для дома и поездок сегодня в 3:50

20 минут, которые заменят спортзал: тренировка, о которой молчат фитнес-клубы

Эта 20-минутная программа без оборудования помогает прокачать всё тело и зарядиться энергией, где бы вы ни находились — дома, в парке или в поездке.

Читать полностью » Медики объяснили, в каких случаях плавание с простудой безопасно сегодня в 3:30

Хотел оздоровиться — а подхватил осложнение: как бассейн играет против пловца

Можно ли плавать с простудой? Врачебные советы и практические хитрости помогут понять, когда тренировка в бассейне укрепит здоровье, а когда навредит.

Читать полностью » Интервальная тренировка с греблей, бёрпи и медболом: схема на три раунда по 8 минут сегодня в 3:26

Упражнения простые, но эффект мощный: схема на выносливость из 3 шагов

Интенсивная тренировка с греблей, бёрпи и бросками медбола. Три раунда по 8 минут, где отдых зависит только от скорости выполнения.

Читать полностью » Тренер Лаура Эндрес перечислила эффективные упражнения для снижения риска падений сегодня в 3:10

Секрет долговечности: 10 движений, которые продлевают активность

Почему пожилые люди чаще всего получают травмы из-за падений и как простые упражнения помогают снизить риск? Ответ — в нашей подробной инструкции.

Читать полностью » Кардиолог Эндрю Фримен назвал сочетание кардио и силовых лучшим для сердца сегодня в 2:50

Бег помогает сердцу, но железо сжигает жир вокруг него втрое быстрее

Кардио или силовые? Учёные и врачи раскрывают, какой тип тренировок сильнее защищает сердце и почему лучше сочетать оба подхода.

Читать полностью » Татьяна Лампа: Y-raise помогает улучшить осанку и снизить риск травм сегодня в 2:30

Упражнение, которое делает подтягивания легче, а дыхание свободнее

Простое упражнение Y-raise способно укрепить спину и плечи, улучшить осанку и снизить риск травм. Узнайте, как правильно его выполнять и зачем оно нужно.

Читать полностью » Фитнес-эксперты назвали варианты фермерской прогулки с гирями для новичков и среднего уровня сегодня в 2:26

Простая прогулка превратилась в испытание — вот что происходит, если добавить гири

20 минут силы и характера: фермерская прогулка с гирями проверит выносливость и технику. Простое упражнение превращается в настоящий вызов.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить сырные палочки из слоеного теста за 25 минут
ДФО

Штормовое предупреждение в Приморском крае 25 августа: подробности
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Лида Малек: bent knee fallout улучшает стабильность таза и укрепляет поперечную мышцу живота
Красота и здоровье

Врач-нарколог Фаворский предупреждает: слабоалкогольные напитки опаснее, чем кажутся
Садоводство

Конденсат в теплице: почему это опасно для растений и как с этим бороться
Авто и мото

Webasto в России: зачем нужен подогреватель двигателя зимой
Наука и технологии

75 миллионов лет: удивительная находка в Парке динозавров раскрывает секреты эволюции
Садоводство

Почему ваши агапантусы не цветут: три ключевых причины и решения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru