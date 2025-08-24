Секрет здоровых голеней кроется не в голени, а в ягодицах

Когда бег становится источником радости, но внезапно появляется ноющая боль в голени, это способно надолго выбить из колеи. Шинсплинты — знакомая проблема для многих спортсменов и любителей активного образа жизни. Но мало кто задумывается, что ключ к их профилактике лежит не только в самих голенях, но и… в ягодичных мышцах.

Почему болят голени

Шинсплинты, или медиальный тибиальный стресс-синдром, возникают, когда большеберцовая кость и окружающие её ткани испытывают чрезмерное напряжение. Мышцы голени играют роль амортизаторов: передняя большеберцовая и икроножные мышцы словно строительные леса поддерживают кость и снижают нагрузку при беге. Но если они ослаблены или перегружены, боль неизбежна.

Физиотерапевт из Нью-Йорка Сэм Бекортни объясняет: укрепление обеих сторон голени — обязательное условие для снижения риска шинсплинтов. И здесь важна не только работа с голенью, но и с ягодичными мышцами: сильные бедра и таз берут часть нагрузки на себя, стабилизируя корпус и делая бег более экономичным.

Две простые, но эффективные техники

Чтобы укрепить мышцы и снять лишнее напряжение с голени, подойдут два варианта мостиков:

Мостик с поднятыми носками

Лягте на спину, согните колени, пятки прижмите к полу, а носки поднимите вверх.

На выдохе сожмите ягодицы и поднимите таз, пока тело не образует диагональ от колен до груди.

Сохраняйте носки поднятыми всё время, фиксируясь в верхней точке на секунду.

Этот вариант отлично включает переднюю большеберцовую мышцу — она остается в напряжении, что помогает лучше защищать кость.

Мостик с поднятыми пятками

Лягте на спину, согните колени, приподняв пятки — опора должна быть на носки.

На выдохе поднимите таз вверх, держа корпус в линии.

Контролируйте движение и держите пятки как можно выше, избегая судорог.

Такой вариант активнее нагружает икры и одновременно растягивает переднюю поверхность голени.

Что ещё важно учитывать

Несмотря на пользу этих упражнений, они не являются панацеей. Чтобы минимизировать риск шинсплинтов:

подбирайте кроссовки с учётом типа стопы,

не увеличивайте беговой объём более чем на 10% в неделю,

делайте динамическую разминку,

чередуйте бег с другими видами тренировок.

Интересный факт: исследования показывают, что бегуны, уделяющие внимание упражнениям на ягодицы, снижают вероятность травм нижних конечностей почти на треть.

Сильные ягодицы и крепкие мышцы голени — это не просто основа красивой фигуры, а надежный фундамент для здорового и комфортного бега. Добавив всего два упражнения в свою тренировочную программу, вы сможете не только справиться с болью, но и повысить эффективность каждой пробежки.