Секрет здоровых голеней кроется не в голени, а в ягодицах
Когда бег становится источником радости, но внезапно появляется ноющая боль в голени, это способно надолго выбить из колеи. Шинсплинты — знакомая проблема для многих спортсменов и любителей активного образа жизни. Но мало кто задумывается, что ключ к их профилактике лежит не только в самих голенях, но и… в ягодичных мышцах.
Почему болят голени
Шинсплинты, или медиальный тибиальный стресс-синдром, возникают, когда большеберцовая кость и окружающие её ткани испытывают чрезмерное напряжение. Мышцы голени играют роль амортизаторов: передняя большеберцовая и икроножные мышцы словно строительные леса поддерживают кость и снижают нагрузку при беге. Но если они ослаблены или перегружены, боль неизбежна.
Физиотерапевт из Нью-Йорка Сэм Бекортни объясняет: укрепление обеих сторон голени — обязательное условие для снижения риска шинсплинтов. И здесь важна не только работа с голенью, но и с ягодичными мышцами: сильные бедра и таз берут часть нагрузки на себя, стабилизируя корпус и делая бег более экономичным.
Две простые, но эффективные техники
Чтобы укрепить мышцы и снять лишнее напряжение с голени, подойдут два варианта мостиков:
Мостик с поднятыми носками
- Лягте на спину, согните колени, пятки прижмите к полу, а носки поднимите вверх.
- На выдохе сожмите ягодицы и поднимите таз, пока тело не образует диагональ от колен до груди.
- Сохраняйте носки поднятыми всё время, фиксируясь в верхней точке на секунду.
Этот вариант отлично включает переднюю большеберцовую мышцу — она остается в напряжении, что помогает лучше защищать кость.
Мостик с поднятыми пятками
- Лягте на спину, согните колени, приподняв пятки — опора должна быть на носки.
- На выдохе поднимите таз вверх, держа корпус в линии.
- Контролируйте движение и держите пятки как можно выше, избегая судорог.
Такой вариант активнее нагружает икры и одновременно растягивает переднюю поверхность голени.
Что ещё важно учитывать
Несмотря на пользу этих упражнений, они не являются панацеей. Чтобы минимизировать риск шинсплинтов:
- подбирайте кроссовки с учётом типа стопы,
- не увеличивайте беговой объём более чем на 10% в неделю,
- делайте динамическую разминку,
- чередуйте бег с другими видами тренировок.
Интересный факт: исследования показывают, что бегуны, уделяющие внимание упражнениям на ягодицы, снижают вероятность травм нижних конечностей почти на треть.
Сильные ягодицы и крепкие мышцы голени — это не просто основа красивой фигуры, а надежный фундамент для здорового и комфортного бега. Добавив всего два упражнения в свою тренировочную программу, вы сможете не только справиться с болью, но и повысить эффективность каждой пробежки.
