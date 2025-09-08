Слёзы у ши-тцу текут каждый день: хозяева в недоумении, а ответ прост

У ши-тцу взгляд, который трудно забыть: крупные, слегка выпуклые глаза придают этой породе особую выразительность. Но именно эта черта делает маленьких питомцев более уязвимыми — их глаза подвержены раздражениям, воспалениям и даже серьёзным офтальмологическим заболеваниям. Владельцам таких собак важно знать, как правильно ухаживать за глазами любимца.

Как правильно чистить глаза ши-тцу

Процедура несложная и занимает всего несколько минут. Всё, что понадобится, — это физиологический раствор, ватный диск и марля.

Алгоритм прост:

Выберите момент, когда собака спокойна.

Усадите её к себе на колени, слегка приподняв голову.

Смочите ватный диск раствором и аккуратно протрите глаза мягкими движениями.

Завершите уход, промокнув область вокруг глаз марлей. Использовать вату на этом этапе не рекомендуется — она может оставить ворсинки и вызвать раздражение.

Чистить глаза нужно каждый день. Ещё одна важная привычка — регулярное расчесывание шерсти. Так удастся избежать ситуации, когда волосы попадают в глаза и становятся причиной воспаления.

Почему уход так важен

Из-за открытого расположения глаз ши-тцу чаще сталкиваются с проблемами, чем собаки других пород. Выпуклость глаз увеличивает риск язвы роговицы, а длинная шерсть может вызвать постоянное раздражение. Нередко встречается и кислое слезотечение — состояние, которое доставляет питомцу дискомфорт и требует внимания.

Владельцам следует внимательно следить за глазами собаки и при малейших изменениях — покраснении или обильном слезотечении — обращаться к ветеринару. Самолечение в этом случае может лишь усугубить проблему.

Что может скрываться за краснотой и слезами

Причины недомогания у ши-тцу бывают разными:

язвы роговицы,

кислое слезотечение,

синдром сухого глаза,

дистихиаз (неправильный рост ресниц),

катаракта,

конъюнктивит, чаще связанный с аллергией.

Все эти болезни требуют консультации ветеринара-офтальмолога и точной диагностики. В одних случаях достаточно капель, в других — может потребоваться более серьёзное лечение. Главное правило — не откладывать визит к специалисту.