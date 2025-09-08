Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ши-тцу
Ши-тцу
© flickr.com by Jim Winstead is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:17

Слёзы у ши-тцу текут каждый день: хозяева в недоумении, а ответ прост

Как правильно чистить глаза ши-тцу: рекомендации ветеринаров

У ши-тцу взгляд, который трудно забыть: крупные, слегка выпуклые глаза придают этой породе особую выразительность. Но именно эта черта делает маленьких питомцев более уязвимыми — их глаза подвержены раздражениям, воспалениям и даже серьёзным офтальмологическим заболеваниям. Владельцам таких собак важно знать, как правильно ухаживать за глазами любимца.

Как правильно чистить глаза ши-тцу

Процедура несложная и занимает всего несколько минут. Всё, что понадобится, — это физиологический раствор, ватный диск и марля.

Алгоритм прост:

  • Выберите момент, когда собака спокойна.
  • Усадите её к себе на колени, слегка приподняв голову.
  • Смочите ватный диск раствором и аккуратно протрите глаза мягкими движениями.
  • Завершите уход, промокнув область вокруг глаз марлей. Использовать вату на этом этапе не рекомендуется — она может оставить ворсинки и вызвать раздражение.

Чистить глаза нужно каждый день. Ещё одна важная привычка — регулярное расчесывание шерсти. Так удастся избежать ситуации, когда волосы попадают в глаза и становятся причиной воспаления.

Почему уход так важен

Из-за открытого расположения глаз ши-тцу чаще сталкиваются с проблемами, чем собаки других пород. Выпуклость глаз увеличивает риск язвы роговицы, а длинная шерсть может вызвать постоянное раздражение. Нередко встречается и кислое слезотечение — состояние, которое доставляет питомцу дискомфорт и требует внимания.

Владельцам следует внимательно следить за глазами собаки и при малейших изменениях — покраснении или обильном слезотечении — обращаться к ветеринару. Самолечение в этом случае может лишь усугубить проблему.

Что может скрываться за краснотой и слезами

Причины недомогания у ши-тцу бывают разными:

  • язвы роговицы,
  • кислое слезотечение,
  • синдром сухого глаза,
  • дистихиаз (неправильный рост ресниц),
  • катаракта,
  • конъюнктивит, чаще связанный с аллергией.

Все эти болезни требуют консультации ветеринара-офтальмолога и точной диагностики. В одних случаях достаточно капель, в других — может потребоваться более серьёзное лечение. Главное правило — не откладывать визит к специалисту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сентябрь запускает у кошек сезонную линьку и обновление подшёрстка вчера в 18:06

Кошка готовится к зиме, а хозяин — к бесконечной уборке: сезонная линька скоро начнется

В сентябре кошки начинают активно линять, готовясь к зиме. Узнайте, как облегчить этот процесс и питомцу, и себе.

Читать полностью » Осень снижает активность питомцев и усиливает их потребность в играх вчера в 17:16

Осень крадёт настроение у питомцев: эти игрушки помогают избежать апатии

Осенью питомцы становятся менее активными и скучают. Узнайте 8 видов игрушек, которые помогут кошкам и собакам справиться с апатией.

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют хорьков как альтернативу собакам и кошкам вчера в 16:25

Хорьки: хищник в квартире — риски, которые заставляют пересмотреть привычные питомцы

Не можете завести собаку или кошку? Познакомьтесь с хорьками — активными и любознательными питомцами, которые подойдут тем, кто ищет необычного друга и умеет заботиться о нем.

Читать полностью » Атаки ворон на человека: факторы риска согласно отчету Минздрава вчера в 16:20

Вороны против человека: что скрывают их внезапные атаки в городах

Вороны умны и мстительны: могут нападать на людей, защищая птенцов. Узнайте, почему это происходит и как защититься от птичьих атак. Безопасность в парках важна!

Читать полностью » Кролики живут от 5 до 10 лет: факторы влияния на долголетие вчера в 15:23

Что на самом деле влияет на жизнь кролика — неожиданные факторы раскрыты

Сколько живут кролики и как продлить жизнь пушистого друга? Узнайте, какие факторы влияют на долголетие и как правильно ухаживать за ушастым питомцем.

Читать полностью » Стресс у хомяков проявляется в изменении поведения — ветеринары вчера в 15:17

Хомяк без стресса: простой лайфхак для спокойной жизни питомца без лишних затрат

Узнайте, как распознать стресс у хомяка и помочь ему справиться с тревогой. Важные советы по уходу и созданию комфортных условий для вашего питомца.

Читать полностью » Пеленки для собак улучшают гигиену по данным ветеринара вчера в 14:49

От стресса к гармонии: как пеленки превращают собачий уход в нежную сказку

Одноразовые пеленки — незаменимый помощник в уходе за собакой. Узнайте, когда и почему они нужны, каким породам подходят и как выбрать качественный продукт для вашего питомца.

Читать полностью » Попугаи с крупным мозгом живут дольше благодаря развитию вчера в 14:41

Попугаи и их мозг: неожиданный ключ к долголетию птиц

Почему некоторые попугаи живут до 80 лет? Исследование показывает связь между размером мозга, интеллектом и продолжительностью жизни этих умных птиц.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Университет Нью-Мексико сообщил, как часто тренировать мышцы кора
Еда

Фаршированный судак, запечённый в духовке, сохраняет нежность мяса
Культура и шоу-бизнес

Анджелина Джоли назвала драму Кутюр самым личным фильмом в карьере
Красота и здоровье

Невролог Екатерина Демьяновская напомнила о пользе дневного сна для взрослых
Еда

Фисташковый кофейный торт с кардамоном и йогуртом: рецепт Мелиссы Грей-Стритт
Дом

Эксперты рассказали, как ухаживать за комнатными растениями осенью
Наука и технологии

В Финляндии построили крупнейшую в мире песчаную батарею для хранения энергии
Авто и мото

Эксперты назвали самые доступные автомобили с автоматом в России до 2,5 млн рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet