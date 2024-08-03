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Простое упражнение для чёткого овала лица
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  • Опубликована сегодня в 7:22

Делайте это упражнение, и у вас будет чёткий овал лица без отёков

Простое упражнение для чёткого овала лица

Есть одна мышца на шее, грудино-ключично-сосцевидная или ГКСМ, которая зачастую находится в напряжении. Из-за этого возникают отеки на лице, ухудшается форма лица, появляются брыли и складки на шее. Поэтому важно эту мышцу растягивать и расслаблять.

Для этого можно выполнять одно простое упражнение, заключающееся в наклоне головы. Вот что нужно делать:

  1. Сядьте прямо на стул либо ровно встаньте.
  2. Начните плавно опускать голову к правому плечу. Старайтесь дотянуться правым ухом до плеча.
  3. Можно обхватить голову при помощи правой руки, чтобы помочь голове тянуться. Однако не должно быть дискомфортных ощущений.
  4. Зафиксируйте положение головы на 6-10 секунд.
  5. Выпрямьте голову, делайте это мягко.
  6. Повторите все эти же действия на левую сторону.

Упражнение должно выполняться примерно минуту. Если делать его регулярно, вы заметите отличные результаты в своей внешности.

Фото: flickr.com/Dave Rosenblum (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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