Делайте это упражнение, и у вас будет чёткий овал лица без отёков

Есть одна мышца на шее, грудино-ключично-сосцевидная или ГКСМ, которая зачастую находится в напряжении. Из-за этого возникают отеки на лице, ухудшается форма лица, появляются брыли и складки на шее. Поэтому важно эту мышцу растягивать и расслаблять.

Для этого можно выполнять одно простое упражнение, заключающееся в наклоне головы. Вот что нужно делать:

Сядьте прямо на стул либо ровно встаньте. Начните плавно опускать голову к правому плечу. Старайтесь дотянуться правым ухом до плеча. Можно обхватить голову при помощи правой руки, чтобы помочь голове тянуться. Однако не должно быть дискомфортных ощущений. Зафиксируйте положение головы на 6-10 секунд. Выпрямьте голову, делайте это мягко. Повторите все эти же действия на левую сторону.

Упражнение должно выполняться примерно минуту. Если делать его регулярно, вы заметите отличные результаты в своей внешности.

Фото: flickr.com/Dave Rosenblum (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)