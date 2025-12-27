Шестидневка как призрак прошлого: трудовой кодекс закрыл дверь, которую пытались приоткрыть

Перехода на шестидневную рабочую неделю в России не планируется, поскольку такой шаг противоречит действующим нормам и общемировым тенденциям в сфере труда. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" заявила депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Почему шестидневка исключена

По словам парламентария, современный рынок труда движется в сторону гуманизации и улучшения условий работы, а не их ужесточения. Трудовой кодекс РФ закрепляет норму в 40 часов в неделю и восьмичасовой рабочий день, и механизмов для ухудшения этих условий законодательство не предусматривает.

"Говорить о шестидневке сегодня немыслимо. Трудовой кодекс предполагает, что норма — это 40-часовая рабочая неделя, 8-часовой рабочий день. Ухудшение рабочих условий ТК не предусмотрено. Кроме того, увеличение продолжительности рабочей недели никогда не сказывалось позитивно на здоровье. Важно, чтобы человек имел возможность полноценно отдохнуть", — сказала депутат.

Она подчеркнула, что рост нагрузки на работников неизбежно отражается на состоянии здоровья и качестве жизни, поэтому подобные инициативы не рассматриваются.

Возможные изменения в будущем

Гораздо более вероятным сценарием Бессараб назвала движение в противоположном направлении — к сокращению рабочей недели. Однако, по ее словам, речь идет не о немедленных изменениях, а о перспективах ближайших лет.

Парламентарий отметила, что переход на четырехдневную рабочую неделю сегодня обсуждается во многих странах как способ повышения конкурентоспособности экономик и эффективности труда.

Экспериментальный формат

В то же время депутат уточнила, что для России четырехдневная рабочая неделя пока маловероятна. Вместо этого возможны точечные решения, которые не потребуют масштабных изменений законодательства.

"Переход на четырехдневку — амбициозная цель, которую преследуют все мировые экономики, чтобы быть конкурентоспособными. В России сегодня четырехдневка маловероятна, но вот сокращение рабочих часов на добровольной основе в рамках эксперимента возможно", — добавила Бессараб.

Таким образом, обсуждение будущего формата занятости в России, по ее словам, будет идти в русле гибких и добровольных решений, а не через увеличение нагрузки на работников.