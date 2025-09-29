Шерегеш забирает каждого третьего лыжника страны: туроператоры бьют рекорды продаж
Шерегеш уверенно закрепил за собой статус самого популярного горнолыжного курорта России. По итогам прошлого сезона сюда приехали около 2,5 млн туристов — почти треть всех любителей зимнего отдыха в стране. Новый сезон обещает быть не менее насыщенным, и туроператоры уже фиксируют рост спроса на туры.
Динамика продаж
В PEGAS Touristik отмечают рост интереса на 5-7% по сравнению с прошлым годом. У FUN&SUN доля туров в Шерегеш составляет 30% от всех продаж по горнолыжным направлениям. Anex также фиксирует общий рост на 7% и подтверждает, что курорт остаётся в числе лидеров. В прошлом году у компании на него приходилось 28,4% всех зимних продаж.
К продажам активно подключились Coral Travel, "Русский Экспресс" и Национальный туроператор АЛЕАН, предлагая пакеты на чартерных и регулярных рейсах.
Перелёты и логистика
Главные воздушные ворота для отдыхающих — аэропорт Новокузнецка (179 км от Шерегеша). Также доступны перелёты в Барнаул (430 км) и Новосибирск (525 км).
-
Из Москвы в Новокузнецк летают "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Nordwind. Время в пути — около 4,5 часа. Далее туристы могут доехать автобусом или такси.
-
FUN&SUN запускает чартеры Smartavia раз в неделю по субботам (с 6 декабря 2025 года по 29 марта 2026 года). В стоимость включены 23 кг багажа, 10 кг ручной клади и бесплатный провоз горнолыжного снаряжения.
-
PEGAS Touristik использует блоки мест на рейсах Nordwind из Казани, Адлера и Санкт-Петербурга.
-
Для туристов из других городов доступен формат GDS — подбор перелётов на регулярных рейсах разных авиакомпаний.
Сравнение предложений туроператоров
|Туроператор
|Особенности программы
|Преимущества
|FUN&SUN
|Чартеры Smartavia из Москвы
|Бесплатный провоз снаряжения, фиксированный тариф
|PEGAS Touristik
|Блоки мест на Nordwind из регионов
|Удобные вылеты из Казани, Адлера, СПб
|Anex
|Рост продаж +28,4% в прошлом сезоне
|Широкая линейка зимних туров
|Coral Travel, АЛЕАН, Русский Экспресс
|Туры на регулярных рейсах
|Гибкость дат и маршрутов
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: бронировать тур в последний момент.
→ Последствие: цены выше, меньше мест.
→ Альтернатива: покупать туры заранее, особенно на чартеры.
-
Ошибка: не учитывать трансфер из аэропорта.
→ Последствие: дополнительные расходы и неудобства.
→ Альтернатива: уточнять наличие трансфера у туроператора.
-
Ошибка: экономить на снаряжении и везти всё в салоне.
→ Последствие: штрафы и повреждения экипировки.
→ Альтернатива: использовать бесплатный багаж для лыж и сноубордов.
А что если…
А что если спрос на Шерегеш превысит возможности инфраструктуры? Курорт уже входит в ТОП-10 России и принимает миллионы гостей. Это может привести к росту цен на отели, перегруженности трасс и очередям на подъёмниках. Туроператоры в таком случае будут расширять предложение и развивать новые курорты, чтобы разгрузить Шерегеш.
Плюсы и минусы чартерных туров в Шерегеш
|Плюсы
|Минусы
|Фиксированная цена тура
|Ограниченный выбор дат
|Бесплатный провоз снаряжения
|Рейсы только в определённые дни
|Удобные блоки мест у операторов
|Меньшая гибкость маршрутов
|Массовые продажи = больше партнёрских отелей
|Возможные перегрузки в пиковые даты
FAQ
Сколько стоят туры в Шерегеш?
Чартерные пакеты стартуют от 50 тысяч рублей за неделю с перелётом и проживанием.
Какие авиакомпании летают в Новокузнецк?
"Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Nordwind, а также чартеры Smartavia.
Что включено в чартерный пакет FUN&SUN?
Перелёт, багаж, ручная кладь, бесплатный провоз горнолыжного снаряжения.
Мифы и правда
-
Миф: добраться до Шерегеша можно только поездом или машиной.
-
Правда: прямые рейсы до Новокузнецка делают путь значительно быстрее.
-
Миф: чартеры всегда дороже.
-
Правда: пакетные предложения часто дешевле регулярных рейсов.
-
Миф: в Шерегеше нет сервисов мирового уровня.
-
Правда: курорт развивается, отели и трассы уже соответствуют высоким стандартам.
3 интересных факта
-
Шерегеш считается самым снежным курортом России: сезон длится с ноября по май.
-
Здесь находится один из крупнейших сноупарков в стране для любителей фристайла.
-
Курорт привлекает не только лыжников: в Шерегеше активно развивается гастрономический и событийный туризм.
Исторический контекст
Шерегеш появился как горнолыжный курорт ещё в советское время, когда здесь начали тренироваться спортсмены. В 2000-х он стал местом массового отдыха, а в последние годы уверенно вошёл в ТОП-10 российских зимних направлений. Сегодня это флагман внутреннего туризма в сфере горных лыж.
