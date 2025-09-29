Шерегеш забирает каждого третьего лыжника страны: туроператоры бьют рекорды продаж

Шерегеш уверенно закрепил за собой статус самого популярного горнолыжного курорта России. По итогам прошлого сезона сюда приехали около 2,5 млн туристов — почти треть всех любителей зимнего отдыха в стране. Новый сезон обещает быть не менее насыщенным, и туроператоры уже фиксируют рост спроса на туры.

Динамика продаж

В PEGAS Touristik отмечают рост интереса на 5-7% по сравнению с прошлым годом. У FUN&SUN доля туров в Шерегеш составляет 30% от всех продаж по горнолыжным направлениям. Anex также фиксирует общий рост на 7% и подтверждает, что курорт остаётся в числе лидеров. В прошлом году у компании на него приходилось 28,4% всех зимних продаж.

К продажам активно подключились Coral Travel, "Русский Экспресс" и Национальный туроператор АЛЕАН, предлагая пакеты на чартерных и регулярных рейсах.

Перелёты и логистика

Главные воздушные ворота для отдыхающих — аэропорт Новокузнецка (179 км от Шерегеша). Также доступны перелёты в Барнаул (430 км) и Новосибирск (525 км).

Из Москвы в Новокузнецк летают "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Nordwind. Время в пути — около 4,5 часа. Далее туристы могут доехать автобусом или такси.

FUN&SUN запускает чартеры Smartavia раз в неделю по субботам (с 6 декабря 2025 года по 29 марта 2026 года). В стоимость включены 23 кг багажа, 10 кг ручной клади и бесплатный провоз горнолыжного снаряжения.

PEGAS Touristik использует блоки мест на рейсах Nordwind из Казани, Адлера и Санкт-Петербурга.

Для туристов из других городов доступен формат GDS — подбор перелётов на регулярных рейсах разных авиакомпаний.

Сравнение предложений туроператоров

Туроператор Особенности программы Преимущества FUN&SUN Чартеры Smartavia из Москвы Бесплатный провоз снаряжения, фиксированный тариф PEGAS Touristik Блоки мест на Nordwind из регионов Удобные вылеты из Казани, Адлера, СПб Anex Рост продаж +28,4% в прошлом сезоне Широкая линейка зимних туров Coral Travel, АЛЕАН, Русский Экспресс Туры на регулярных рейсах Гибкость дат и маршрутов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронировать тур в последний момент.

→ Последствие: цены выше, меньше мест.

→ Альтернатива: покупать туры заранее, особенно на чартеры.

Ошибка: не учитывать трансфер из аэропорта.

→ Последствие: дополнительные расходы и неудобства.

→ Альтернатива: уточнять наличие трансфера у туроператора.

Ошибка: экономить на снаряжении и везти всё в салоне.

→ Последствие: штрафы и повреждения экипировки.

→ Альтернатива: использовать бесплатный багаж для лыж и сноубордов.

А что если…

А что если спрос на Шерегеш превысит возможности инфраструктуры? Курорт уже входит в ТОП-10 России и принимает миллионы гостей. Это может привести к росту цен на отели, перегруженности трасс и очередям на подъёмниках. Туроператоры в таком случае будут расширять предложение и развивать новые курорты, чтобы разгрузить Шерегеш.

Плюсы и минусы чартерных туров в Шерегеш

Плюсы Минусы Фиксированная цена тура Ограниченный выбор дат Бесплатный провоз снаряжения Рейсы только в определённые дни Удобные блоки мест у операторов Меньшая гибкость маршрутов Массовые продажи = больше партнёрских отелей Возможные перегрузки в пиковые даты

FAQ

Сколько стоят туры в Шерегеш?

Чартерные пакеты стартуют от 50 тысяч рублей за неделю с перелётом и проживанием.

Какие авиакомпании летают в Новокузнецк?

"Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Nordwind, а также чартеры Smartavia.

Что включено в чартерный пакет FUN&SUN?

Перелёт, багаж, ручная кладь, бесплатный провоз горнолыжного снаряжения.

Мифы и правда

Миф: добраться до Шерегеша можно только поездом или машиной.

Правда: прямые рейсы до Новокузнецка делают путь значительно быстрее.

Миф: чартеры всегда дороже.

Правда: пакетные предложения часто дешевле регулярных рейсов.

Миф: в Шерегеше нет сервисов мирового уровня.

Правда: курорт развивается, отели и трассы уже соответствуют высоким стандартам.

3 интересных факта

Шерегеш считается самым снежным курортом России: сезон длится с ноября по май. Здесь находится один из крупнейших сноупарков в стране для любителей фристайла. Курорт привлекает не только лыжников: в Шерегеше активно развивается гастрономический и событийный туризм.

Исторический контекст

Шерегеш появился как горнолыжный курорт ещё в советское время, когда здесь начали тренироваться спортсмены. В 2000-х он стал местом массового отдыха, а в последние годы уверенно вошёл в ТОП-10 российских зимних направлений. Сегодня это флагман внутреннего туризма в сфере горных лыж.