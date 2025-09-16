Шенген на взлёте. Россиян ждут на отдых в Европе

Закон об ужесточении визового режима в страны Шенгена в Европе не пройдёт. Уверенность в этом в беседе с NewsInfo выразил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Эксперт отметил многократный рост туристического потока из России в страны Шенгена за последние пять лет.

"Если брать 2025 год к 2024 на 30 процентов. Туризм в России вырос на 8 процентов, а туризм в Шенген на 30. То есть опережение роста турпотока в Шенген больше в четыре раза, чем рост потока в России. Это по вопросу, хотят ли россияне в Европу. Хотят. В этом году минимум полмиллиона россиян побывает в Европе, даже я думаю ближе к 600 тысячам", — называет цифры специалист по туризму.

Эксперт назвал пятёрку европейских стран, наиболее попупярных у российских туристов.

"Я скажу в порядке убывания, Италия, Франция, Испания, Греция, Венгрия, аккумулируют 90% российского турпотока в странах Шенгена. Весь остальной огромный Шенген принимает меньше 10%", — рассказал Мкртчян.

Параллельно с ростом спроса на вояжи в Европу усилился и контроль за подаваемыми на визу документами, предупредил турменеджер.

"Страны Шенгена будут тщательно всматриваться в документы. Многие россияне делают фиктивные брони отелей, фиктивные брони авиабилетов. Вот здесь я вижу будущие ужесточения, чтобы тщательно проверять документы", — считает эксперт.

По словам собеседника NewsInfo, туристам с настоящими документами, высокой зарплатой и достаточным текущим счётом в банке точно можно планировать путешествия в Европу, в шенгене им не откажут.