Как правильно укрыть розы, чтобы они благополучно перезимовали

Розы - королевы сада, однако даже эти неприхотливые растения нуждаются в тщательной подготовке к зимовке, особенно в регионах с суровым климатом. Опытные цветоводы знают множество хитростей, как укрыть садовые розы, чтобы они благополучно пережили холода и порадовали яркими цветами следующей весной. Давайте рассмотрим их самые действенные советы.

Выбор укрывного материала

Для укрытия роз можно использовать различные материалы, но самыми эффективными считаются еловые ветки, опилки, торф, солома или специальные нетканые материалы типа агроволокна. Главное, чтобы укрытие обеспечивало хорошую вентиляцию и не пропускало влагу. Также можно использовать пенопластовые ящики или воздухопроницаемые плёнки.

Срок укрытия

Лучше всего накрывать розы, когда ночные заморозки достигают -5...-7°C. Обычно это происходит в середине или конце октября. Снимать укрытие стоит весной, когда температура воздуха устойчиво прогревается до +5...+7°C, чтобы растения не пострадали от внезапных похолоданий.

Алгоритм укрытия

Обрезать розы, оставив надземные части высотой 30-40 см. Окучить основание куста землей или компостом на высоту 20-25 см. Обернуть сухими листьями, соломой или опилками. Накрыть куст агроволокном, слоем соломы или другим материалом. Утеплить боковые части куста, плотно прижав к нему еловые веточки. Сверху установить каркас из реек или проволоки, чтобы материал не слеживался.

Дополнительные советы

Не забывайте периодически стряхивать снег с укрытия, чтобы он не давил на растения. Также полезно весной, когда куст еще спит, полить его теплой водой, чтобы разрушить наледь. Это поможет ему быстрее пробудиться.

Фото: T.Kiya.