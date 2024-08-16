Глава ДНР Пушилин: ВСУ использовали при обстреле гипермаркета "Галактика" натовское оружие

Во время обстрела торгового центра "Галактика" в Петровском районе Донецка украинские военные применили ударные беспилотники и артиллерию калибра 155 миллиметров западного производства, сообщил в своём Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
"Войска нанесли массированный обстрел Петровского района, используя артиллерию калибра 155 миллиметров и ударные беспилотные летательные аппараты", - сообщил Пушилин в видеосообщении.
Кроме того, он сообщил, что к настоящему моменту ВСУ совершили 14 атак, выпустив около 50 боеприпасов.
В пятницу ВСУ нанесли удар по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, что вызвало масштабный пожар. Площадь пожара, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, превысила 10 тысяч квадратных метров. Как информирует минздрав ДНР, число пострадавших в результате обстрела возросло до 11 человек.
Фото: commons.wikimedia.org
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