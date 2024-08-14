"Быстро портится": врач рассказала, как долго можно хранить сырое мясо в холодильнике

Оставлять мясо в холодильнике надолго опасно — продукт быстро портится, предупредила гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с News. Ru. По её словам, срок хранения мяса на холодильной камере составляет в среднем от 1 до 5 дней.
Эксперт добавила, что точные сроки годности зависят от конкретного вида мяса. Так, фарш, субпродукты и птицу можно держать в холодильнике не больше двух дней. Охлаждённая говядина хранится дольше — от 3 до 5 дней.
Врач посоветовала держать мясо на нижней полке холодильника — там риск загрязнения минимален.
Для более длительного хранения мясо подвергают заморозке, но и там сроки хранения не вечны, отметила Сухорукова. Например, фарш можно хранить 3 месяца, свинину — 2 месяца, а говядину — 9 месяцев.
Гастроэнтеролог напомнила, что при разделывании мяса нужно использовать отдельные нож и доску, а также не допускать контакта мясной продукции с другой едой во избежание заражения.
Фото: Freepik.
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