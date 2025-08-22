Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ford Mustang Shelby GT500
Ford Mustang Shelby GT500
© commons.wikimedia.org by Ssu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:07

На 100 тысяч дешевле, но мощнее: чем Super Snake R удивил фанатов Mustang

Shelby Super Snake R 2026 стал альтернативой Mustang GTD с меньшей ценой и большей мощностью

Ford Mustang GTD — это настоящий шедевр инженерии. Его 5,2-литровый V8 с нагнетателем выдаёт 815 л. с. и 664 Нм, а в арсенале — восьмиступенчатый "робот" с двойным сцеплением, полуактивная подвеска pushrod, система снижения лобового сопротивления как в F1, магниевые колёса и карбон-керамические тормоза. Но всё это стоит от $325 000 и выше.

А если хочется больше мощности, но за меньшие деньги? Ответом становится Shelby Super Snake R 2026.

Больше сил, меньше цена

  • Мощность: 850 л. с.
  • Базовая цена: $224 995 (примерно на $100 000 дешевле GTD).
  • Двигатель: доработанный 5,0-литровый Coyote V8 с нагнетателем.
  • Трансмиссия: 6-ступенчатая механика Tremec или 10-ступенчатый автомат.

Подготовка к треку

Хотя Super Snake R уступает GTD по уровню технологий, он явно рассчитан на серьёзные нагрузки:

  • полностью регулируемая подвеска coilover,
  • пластины кастора/развала,
  • стабилизаторы спереди и сзади,
  • двухсоставные тормозные диски,
  • агрессивный widebody-аэрокит.

Снаряжённая масса — 4004 фунта, всего на 116 фунтов больше, чем у стандартного Mustang Dark Horse. Но при 350 дополнительных "лошадях" разница в весе вряд ли заметна.

Атмосфера Shelby

Традиционно для Shelby салон отделан алькантарой, кожей и алюминием. Внешне машину украшают шильдики и таблички, подчёркивающие её особый статус. Это, конечно, не полноценный конкурент GTD, но зато доступный способ получить суперкаровскую мощь за меньшие деньги.

Итог

Super Snake R — это не заводской проект уровня GTD, но зато настоящий праздник для тех, кому важна прежде всего сила под капотом. Он дарит больше мощности и драйва, чем большинство водителей способны реализовать, и при этом остаётся "относительной выгодой" в мире дорогих спорткаров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Chevrolet стала лидером продаж в Казахстане в июле благодаря модели Cobalt сегодня в 7:12

Секрет успеха: этот Chevrolet стал самым продаваемым в Казахстане

Chevrolet установил рекорд на казахстанском рынке, возглавив июльские продажи. Главная роль в успехе досталась модели Cobalt.

Читать полностью » В Чехии представили Toyota Crown 2025 — модель недоступна официально в Европе сегодня в 6:43

Toyota Crown 2025 показала характер на дороге — до Lexus рукой подать

В Чехии впервые показали Toyota Crown 2025 — роскошный седан с динамикой Lexus и ценой Camry. Узнайте, почему он стал главной сенсацией рынка.

Читать полностью » сегодня в 6:12

Тишина обошлась в сотни миллионов: что произошло на "АвтоВАЗе", пока рабочие отдыхали

Во время корпоративного отпуска "АвтоВАЗ" вложил 347 млн рублей в модернизацию: роботы, новые линии и подготовка к выпуску кроссовера LADA Azimut.

Читать полностью » Продажи BMW и Mercedes в Китае падают на фоне роста местных электромобилей сегодня в 5:11

Десятки новеньких BMW в Китае оказались на свалке — причина ошеломляет

В Китае новенькие BMW зарастают сорняками. Почему европейский автопром теряет позиции и как китайские электромобили вытесняют немецких гигантов?

Читать полностью » Dacia представит самый дешёвый электрокроссовер в Европе в 2026 году сегодня в 5:03

Автогиганты напряглись: Dacia готовит самый дешёвый электрокроссовер Европы

Dacia готовит революцию на рынке: новый Spring появится в 2026 году, получит два типа электромоторов и запас хода до 400 км при цене от 15 000 евро.

Читать полностью » Toyota построит новый завод в Сорокабе к 2026 году с инвестициями 11 млрд реалов сегодня в 4:41

Toyota готовит сюрприз: в 2026 году в Бразилии выйдет авто, которого ещё не было

Новый завод Toyota в Сорокабе станет крупнейшим центром марки в Бразилии: роботизация, устойчивые технологии и производство гибридов к 2026 году.

Читать полностью » Nissan представил X-Trail Nismo 2025 с доработанной подвеской и аэродинамикой сегодня в 1:24

Семейный внедорожник, который играет по спортивным правилам: каким стал новый X-Trail Nismo

Nissan представил X-Trail Nismo 2025 — спортивную версию внедорожника с новым шасси, улучшенной аэродинамикой и намёком на конкуренцию с RAV4 GR Sport.

Читать полностью » Россия вышла на третье место в Европе по продажам новых автомобилей — Автостат сегодня в 3:26

Германия лидирует, Великобритания вторая, а Россия вдруг обошла Францию — что происходит на рынке авто

Россия неожиданно ворвалась в тройку лидеров европейского авторынка, опередив Францию и Италию. Но есть нюанс, который меняет картину.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Секреты опытных садоводов: как правильно определить время сбора урожая
Туризм

Атмосфера восточного рынка: что делает его особенным
Наука и технологии

Наномагнитные частицы блокируют дентинные канальцы — прорыв в лечении зубной боли
Дом

Умный свет без ремонта: как настроить лампочки и ленты за 20 минут
Авто и мото

Belgee готовит к производству кроссовер X80 на базе Geely Galaxy Starship 7
Наука и технологии

Революция в нейробиологии: ученые нашли генетический ключ к интеллекту человека
Красота и здоровье

Психотерапевт Ирина Крашкина: осознанное питание без гаджетов повышает продуктивность на 40%
Еда

Как запечь плов с говядиной в тыкве при 200 градусах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru