На 100 тысяч дешевле, но мощнее: чем Super Snake R удивил фанатов Mustang

Ford Mustang GTD — это настоящий шедевр инженерии. Его 5,2-литровый V8 с нагнетателем выдаёт 815 л. с. и 664 Нм, а в арсенале — восьмиступенчатый "робот" с двойным сцеплением, полуактивная подвеска pushrod, система снижения лобового сопротивления как в F1, магниевые колёса и карбон-керамические тормоза. Но всё это стоит от $325 000 и выше.

А если хочется больше мощности, но за меньшие деньги? Ответом становится Shelby Super Snake R 2026.

Больше сил, меньше цена

Мощность: 850 л. с.

Базовая цена: $224 995 (примерно на $100 000 дешевле GTD).

Двигатель: доработанный 5,0-литровый Coyote V8 с нагнетателем.

Трансмиссия: 6-ступенчатая механика Tremec или 10-ступенчатый автомат.

Подготовка к треку

Хотя Super Snake R уступает GTD по уровню технологий, он явно рассчитан на серьёзные нагрузки:

полностью регулируемая подвеска coilover,

пластины кастора/развала,

стабилизаторы спереди и сзади,

двухсоставные тормозные диски,

агрессивный widebody-аэрокит.

Снаряжённая масса — 4004 фунта, всего на 116 фунтов больше, чем у стандартного Mustang Dark Horse. Но при 350 дополнительных "лошадях" разница в весе вряд ли заметна.

Атмосфера Shelby

Традиционно для Shelby салон отделан алькантарой, кожей и алюминием. Внешне машину украшают шильдики и таблички, подчёркивающие её особый статус. Это, конечно, не полноценный конкурент GTD, но зато доступный способ получить суперкаровскую мощь за меньшие деньги.

Итог

Super Snake R — это не заводской проект уровня GTD, но зато настоящий праздник для тех, кому важна прежде всего сила под капотом. Он дарит больше мощности и драйва, чем большинство водителей способны реализовать, и при этом остаётся "относительной выгодой" в мире дорогих спорткаров.