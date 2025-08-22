На 100 тысяч дешевле, но мощнее: чем Super Snake R удивил фанатов Mustang
Ford Mustang GTD — это настоящий шедевр инженерии. Его 5,2-литровый V8 с нагнетателем выдаёт 815 л. с. и 664 Нм, а в арсенале — восьмиступенчатый "робот" с двойным сцеплением, полуактивная подвеска pushrod, система снижения лобового сопротивления как в F1, магниевые колёса и карбон-керамические тормоза. Но всё это стоит от $325 000 и выше.
А если хочется больше мощности, но за меньшие деньги? Ответом становится Shelby Super Snake R 2026.
Больше сил, меньше цена
- Мощность: 850 л. с.
- Базовая цена: $224 995 (примерно на $100 000 дешевле GTD).
- Двигатель: доработанный 5,0-литровый Coyote V8 с нагнетателем.
- Трансмиссия: 6-ступенчатая механика Tremec или 10-ступенчатый автомат.
Подготовка к треку
Хотя Super Snake R уступает GTD по уровню технологий, он явно рассчитан на серьёзные нагрузки:
- полностью регулируемая подвеска coilover,
- пластины кастора/развала,
- стабилизаторы спереди и сзади,
- двухсоставные тормозные диски,
- агрессивный widebody-аэрокит.
Снаряжённая масса — 4004 фунта, всего на 116 фунтов больше, чем у стандартного Mustang Dark Horse. Но при 350 дополнительных "лошадях" разница в весе вряд ли заметна.
Атмосфера Shelby
Традиционно для Shelby салон отделан алькантарой, кожей и алюминием. Внешне машину украшают шильдики и таблички, подчёркивающие её особый статус. Это, конечно, не полноценный конкурент GTD, но зато доступный способ получить суперкаровскую мощь за меньшие деньги.
Итог
Super Snake R — это не заводской проект уровня GTD, но зато настоящий праздник для тех, кому важна прежде всего сила под капотом. Он дарит больше мощности и драйва, чем большинство водителей способны реализовать, и при этом остаётся "относительной выгодой" в мире дорогих спорткаров.
