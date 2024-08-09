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Сын Шейх Хасины заявил, что его мать не подавала в отставку
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Сын премьера Бангладеш Шейх Хасины заявил, что его мать не успела подать в отставку

Сын Шейх Хасины заявил, что его мать не подавала в отставку

Сын бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед заявил, что его мать планировала подать в отставку, но не успела сделать этого, поэтому она по-прежнему считается главой правительства страны.

Ранее Вазед, проживающий в США, заявил, что Шейх Хасина находится в Индии и вернется, когда переходное правительство объявит выборы.

"Моя мать официально не подала в отставку. У нее не было времени… Она планировала сделать заявление и подать в отставку. Но затем протестующие начали маршировать к резиденции премьер-министра. И времени не было. Моя мать даже не собрала вещи. Согласно конституции, она по-прежнему является премьер-министром Бангладеш", — заявил Саджиб Вазед в интервью агентству Рейтер.

5 августа Шейх Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. По данным телеканала News18, Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала.

Издание Hindu сообщает, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Доктор Мухаммад Юнус, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, был официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он и весь состав временного правительства приняли присягу в четверг, 8 августа.

Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, начатой 4 августа организацией "Студенческое движение против дискриминации".

Столкновения между студентами, выступающими против правительства, полицией и сторонниками власти переросли в беспорядки. По оценкам местных СМИ, в ходе протестов и беспорядков в Бангладеш погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей для временного правительства, приведенного к присяге в четверг.

Фото: www. flickr.com/Russell Watkin/Department for International Development (Open Government Licence version 1.0)

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