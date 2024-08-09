Мали выгоняет Шведского посла вступившегося за Украину

Посол Швеции в Мали был проинформирован о необходимости покинуть страну после того, как Стокгольм объявил о сокращении помощи Бамако в ответ на разрыв дипломатических отношений африканского государства с Украиной, сообщило Министерство иностранных дел Мали.

Ранее министр внешней торговли и сотрудничества Швеции Йохан Форсселль заявил, что в этом году Швеция решила отказаться от стратегии поддержки Мали из-за разрыва Бамако дипломатических связей с Киевом. В ответ на это посол Швеции был вызван в министерство иностранных дел Мали, где ему сообщили, что он должен покинуть страну в течение 72 часов после "враждебного заявления" шведского министра.

В понедельник Мали официально разорвала дипломатические отношения с Украиной, заявив, что причиной такого шага стала поддержка Киевом местных террористических группировок.

Ранее французские СМИ, ссылаясь на источник в малийских военных кругах, сообщали, что боевики из альянса малийских сепаратистских группировок CSP-DPA проходили обучение на территории Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости отметила, что, не имея возможности одержать победу над Россией на поле боя, Киев решил открыть "второй фронт" в Африке, поддерживая террористические организации в странах, дружественных Москве.

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