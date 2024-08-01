Как приучить щенка ходить в туалет на улицу: запаситесь временем и терпением

Все начинающие собаководы сталкиваются с необходимостью обучить щенка справлять нужду на улице во время прогулки. Кинологи Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, как это сделать.

Начинать стоит с первых дней появления питомца в доме. До того момента, как щенку можно будет выходить на улицу, стоит расставить по квартире специальные лотки и разложить впитывающие пеленки, убрать ковры с пола. Нужно запастись временем и терпением: ни в коем случае нельзя ругать и тем более наказывать малыша.

Следует расставить по квартире специальные лотки и разложить впитывающие пеленки, убрать ковры с пола. Взрослую собаку также нужно начинать обучать, как можно раньше, но этап с пеленками и лотками надо пропустить и сразу приучать животное к выгулу на улице.

После вакцинации щенка можно начинать приучать к туалету на прогулке. Гулять с ним нужно 4-5 раз в день до шестимесячного возраста, после полугода можно сократить прогулки до двух раз в день. Гулять со щенком лучше в одно и то же время. Если питомец присаживается дома, его нужно сразу вынести на улицу.

Спустя какое-то время животное поймет, что ходить в туалет нужно на улице, и научится контролировать себя в ожидании прогулки. Не забывайте, что активные игры стимулируют мочевой пузырь и кишечник щенка и позвольте питомцу пробежаться, нучите его приносить вам предметы.

Фото: commons.wikimedia.org/Иоганналисет(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)