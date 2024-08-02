Когда щенка можно переводить на промышленный корм: как правильно кормить собаку до года

На первом году жизни питание щенка должно быть 4–6-разовым

Грудное вскармливание щенков продолжается до двух месяцев. Но уже на 3-4 неделе жизни маленького питомца может заинтересовать промышленный корм. В этот момент малышу дают совсем небольшие порции специального корма для щенков, предварительно замочив его в воде. Процесс перехода на новый тип питания должен быть постепенным.

Если хозяин планирует для питомца рацион домашнего приготовления, то вводить белки: говядину, телятину, мясо птицы, яйца, творог — рекомендуется в возрасте 3-4 недель. Жиры должны поступать в организм в ограниченном количестве.

После 6-8-й недели можно переходить на промышленный корм. Порции рассчитывают исходя из возраста, размера и породы собаки.

На первом году жизни питание обычно 4-6-разовое. Кинологи рекомендуют ориентироваться на следующую частоту кормлений:

1-3 месяца — 6 кормлений;

3-4 месяца — 5 кормлений;

6-9 месяцев — 3-4 кормления;

от 9 месяцев и далее — 2 кормления.

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