Когда щенка можно переводить на промышленный корм: как правильно кормить собаку до года

Грудное вскармливание щенков продолжается до двух месяцев. Но уже на 3-4 неделе жизни маленького питомца может заинтересовать промышленный корм. В этот момент малышу дают совсем небольшие порции специального корма для щенков, предварительно замочив его в воде. Процесс перехода на новый тип питания должен быть постепенным.
Если хозяин планирует для питомца рацион домашнего приготовления, то вводить белки: говядину, телятину, мясо птицы, яйца, творог — рекомендуется в возрасте 3-4 недель. Жиры должны поступать в организм в ограниченном количестве.
После 6-8-й недели можно переходить на промышленный корм. Порции рассчитывают исходя из возраста, размера и породы собаки.
На первом году жизни питание обычно 4-6-разовое. Кинологи рекомендуют ориентироваться на следующую частоту кормлений:
1-3 месяца — 6 кормлений;
3-4 месяца — 5 кормлений;
6-9 месяцев — 3-4 кормления;
от 9 месяцев и далее — 2 кормления.
Фото: commons. wikimedia.org/Иоганналисет(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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